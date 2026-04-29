Сряда, 29 Април 2026, 23:25
Две катастрофи в София: Загинал шофьор и обърнат автомобил

Редактор: Frognews
Две тежки пътни произшествия в рамките на деня затрудниха движението в столицата и отново поставиха въпроса за безопасността по софийските улици.
 

Инцидент блокира движението по бул. „Ботевградско шосе“ в посока изхода на София. По първоначална информация катастрофата е между два автомобила, като единият се е обърнал по таван. Няма данни за жертви или пострадали, но трафикът в района беше сериозно затруднен.

 

Фатален инцидент край метростанция


По-късно стана ясно за втори, по-тежък случай. В района на метростанция Бели Дунав 68-годишен шофьор е катастрофирал и е загинал на място.

 

От Столична дирекция на вътрешните работи съобщиха, че причините за инцидента се изясняват. На място са изпратени полицейски екипи.

 

Отново въпрос за безопасността


Двата инцидента, макар и несвързани, се случват в рамките на един ден и отново насочват вниманието към риска на пътя в столицата.

 

Разследванията продължават.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 8| 640 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? 0| 1011 | Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати 2| 1012 | Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 10| 1395 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7790 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5865 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4778 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4499 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3504 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3463 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3449 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3356 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
