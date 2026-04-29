Две катастрофи в София: Загинал шофьор и обърнат автомобил

Инцидент блокира движението по бул. „Ботевградско шосе“ в посока изхода на София. По първоначална информация катастрофата е между два автомобила, като единият се е обърнал по таван. Няма данни за жертви или пострадали, но трафикът в района беше сериозно затруднен.

Фатален инцидент край метростанция



По-късно стана ясно за втори, по-тежък случай. В района на метростанция Бели Дунав 68-годишен шофьор е катастрофирал и е загинал на място.

От Столична дирекция на вътрешните работи съобщиха, че причините за инцидента се изясняват. На място са изпратени полицейски екипи.

Отново въпрос за безопасността



Двата инцидента, макар и несвързани, се случват в рамките на един ден и отново насочват вниманието към риска на пътя в столицата.

Разследванията продължават.