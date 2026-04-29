Балкански щит: България, Гърция и Турция с общ фронт срещу трафика на хора

Балкански щит: България, Гърция и Турция с общ фронт срещу трафика на хора
Министрите на вътрешните работи на България, Гърция и Турция проведоха ключова среща в Атина, посветена на сигурността по границите на Балканите. Служебният министър Емил Дечев определи тристранния диалог като важна стъпка към справянето с общите предизвикателства пред региона.
 

Основните акценти в разговорите бяха насочени към обединяването на усилията срещу нелегалния трафик на мигранти, наркотици и оръжия. Министър Дечев подчерта, че тези канали често се използват и за проникване на терористични групи в Европа, което налага по-строг и координиран контрол.

 

Сътрудничеството вече дава конкретни резултати на терен:

 

* Помощ на границата

Гърция изпраща свои екипи в помощ на българските власти на българо-турската граница.


* Морска патрул

България е изпратила кораб на „Гранична полиция“, който подпомага гръцките колеги в борбата с трафика по сложната морска граница в Егейско море.


* Модернизация

България е повишила капацитета на своята „Гранична полиция“ с нови дронове, термокамери за нощно виждане и специализирани автомобили за планински терен.


Участниците в срещата констатираха намаляване на броя на мигрантите, пресичащи границите, което е резултат от засиления обмен на информация. Гръцките представители изразиха задоволство, че след приемането на България в Шенген не са възникнали проблеми по общата граница. Отчетено бе и отличното ниво на комуникация с турските власти, включително покана за съвместни обучения на гранични служители.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 8| 639 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? 0| 1011 | Как се „пише“ Бюджет 2026 преди парламента и какво предстои? Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати 2| 1012 | Пускат електронен портал за млади лекари с данни за места и заплати ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 10| 1395 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7790 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5865 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4778 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4499 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3504 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3463 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3449 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3356 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
