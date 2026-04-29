Основните акценти в разговорите бяха насочени към обединяването на усилията срещу нелегалния трафик на мигранти, наркотици и оръжия. Министър Дечев подчерта, че тези канали често се използват и за проникване на терористични групи в Европа, което налага по-строг и координиран контрол.

Сътрудничеството вече дава конкретни резултати на терен:

* Помощ на границата

Гърция изпраща свои екипи в помощ на българските власти на българо-турската граница.



* Морска патрул

България е изпратила кораб на „Гранична полиция“, който подпомага гръцките колеги в борбата с трафика по сложната морска граница в Егейско море.



* Модернизация

България е повишила капацитета на своята „Гранична полиция“ с нови дронове, термокамери за нощно виждане и специализирани автомобили за планински терен.



Участниците в срещата констатираха намаляване на броя на мигрантите, пресичащи границите, което е резултат от засиления обмен на информация. Гръцките представители изразиха задоволство, че след приемането на България в Шенген не са възникнали проблеми по общата граница. Отчетено бе и отличното ниво на комуникация с турските власти, включително покана за съвместни обучения на гранични служители.