Морбили е едно от най-заразните заболявания. То не оставя много място за грешки. Когато достатъчно хора са имунизирани, вирусът трудно намира път. Когато обаче ваксинациите се отлагат, пропускат или само фигурират по документи, заразата бързо стига до най-уязвимите.

От Министерството на здравеопазването напомнят, че при контакт със заразен човек трябва незабавно да се потърси лекар. В рамките на до 72 часа след контакта може да бъде поставена ваксина, която да предотврати развитието на заболяването.

От началото на разпространението в страната са поставени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Това е важна реакция, но тя идва след появата на огнища. Истинската защита е навременната имунизация. В България тя е задължителна – първата доза се поставя след навършване на 13 месеца, а втората – на 12 години.















Случаите се увеличават основно заради спада във ваксинационното покритие, посочват специалистите. Антиваксърските страхове и дезинформацията допълнително подкопават доверието. Резултатът е видим – заболяване, което може да бъде предотвратено, отново се разпространява.

Морбили не е безобидна „детска шарка“. Първите симптоми са висока температура, зачервени очи и кашлица. Обривът започва от главата и се разпространява по тялото и лигавицата на устата. При тежки случаи може да се развие морбилна пневмония. Тя засяга един на няколкостотин болни. Приблизително един на хиляда развива възпаление на мозъка.

Затова въпросът не е дали ваксините са нужни, а колко още случаи са нужни, за да стане ясно, че отказът от имунизация не е личен риск. Той засяга всички – бебета, хора с отслабен имунитет и онези, които не могат да бъдат защитени по медицински причини.

В публичното пространство продължават да се разпространяват твърдения, че ваксините са опасни или ненужни. Част от тях се базират на отдавна опровергани теории, други на лични страхове, които се превръщат в общо недоверие. Социалните мрежи усилват този ефект, като дават видимост на съдържание без научна стойност.

Резултатът е реален – родители отлагат имунизации или отказват ваксини. В някои случаи се стига и до пропуски, при които хора се водят имунизирани по документи, но реално не са защитени.

Отказът от ваксинация не е само личен избор. Той засяга и хората, които не могат да бъдат имунизирани – малки деца, възрастни или пациенти с отслабен имунитет.

А простата истина е тази: медицинският проблем вече е решен – ваксина има. Предизвикателството остава обществено: как да се възстанови доверието и да се ограничи разпространението на дезинформация, която води до реални последици.