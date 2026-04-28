Програмата Gifts to Reduce the Public Debt съществува още от 1961 г., но напоследък отново привлича внимание, особено в социалните мрежи. Въпреки това ефектът ѝ върху държавните финанси остава минимален. По данни на финансовото министерство средно на месец по програмата постъпват около 120 хил. долара, докато общият държавен дълг на САЩ вече е достигнал приблизително 39 трилиона долара. Само месечните разходи за лихви по него възлизат на близо 88 млрд. долара.

От 1996 г. досега чрез инициативата са събрани общо около 67 млн. долара, като само през февруари 2026 г. постъпленията са били приблизително 30 хил. долара.

Успоредно с това в САЩ се обсъждат и други идеи за ограничаване на дълга. Сенаторът Ранд Пол например предлага т.нар. Six Penny Plan, който предвижда намаляване на федералните разходи с по шест цента от всеки похарчен долар в рамките на пет години с цел постигане на балансиран бюджет.

В същото време поддръжниците на криптовалутите настояват за алтернативен подход чрез създаването на държавен резерв в биткойн. Законопроектът BITCOIN Act of 2025, внесен от сенатора Синтия Лъмис, предвижда САЩ да придобият 1 млн. биткойна в рамките на пет години. Според анализ на инвестиционната компания VanEck подобен резерв би могъл да помогне за намаляване на американския държавен дълг с до 36% до 2050 г. При определен сценарий компанията прогнозира, че биткойн може да достигне 18% от глобалните финансови активи.

На този етап обаче законопроектът остава блокиран в комисия, а Синтия Лъмис вече е обявила, че няма да се кандидатира за нов мандат. Междувременно президентът Доналд Тръмп подписа указ за създаване на подобен резерв чрез конфискувани криптоактиви, но засега няма осигурено финансиране за нови покупки на биткойн.