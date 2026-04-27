Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?

Цитатът е от стратегията на Лий Куан Ю за преборване на корупцията в Сингапур. Неговият опит е публикуван в десетки книги и се изучава в стотици университети по света.

Политическата програма за управление на спечелилата изборите „Прогресивна България“ започва с вдъхващата категоричност „Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността“.

Като първи действия в тази посока е записано:

· Отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт

· Отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс

· Укрепване на върховенството на правото

· AI контрол върху обществените поръчки

Как обаче ще се постигнат тези обещания? В медиите от седмици представители на ПБ приближени до лидера Румен Радев се опитват да убедят очакващите по-висок стандарт на живот и справедливост, че в кратки срокове всичко ще премине от сиво в розово.

Как точно обаче сте стане това, все още не е съвсем ясно.

Има различни подходи и пътища към постигане на големите цели.

Единият е чрез сбъдване идеалите на комунизма за всеобщо благоденствие на трудещите се. Колкото и странно да изглежда, тази идеология продължава да съществува в страни като Северна Корея, Куба, Беларус, Венецуела, отчасти в Русия и Иран. Управленската върхушка изтъква постоянно трудови и икономически успехи, обяснявайки, че трудностите са временни и виновни за тях са външни врагове, разбирай "колективния Запад" и демокрацията. Срещу тези врагове се налага да се водят войни, да се търпят лишения и несгоди, но в близко бъдеще всичко ще стане супер.

„Жить стало лучше, жить стало веселее!“ (Животът стана по-добър, животът стана по-весел.) е известната фраза на Сталин, произнесена на 17 ноември 1935 г. пред Първото всесъюзно съвещание на стахановците (ударници в труда по почина на миньора Алексей Стаханов).

Зад този патос обаче се крие жалък живот и репресии, синтезирани от Михаил Булгаков в сборника му „Колекция от долнопробни факти“.

На това място ще има сериозни възражения, че през 2026 г. е нелепо да се припомнят подобни практики. Дали? Преди дни зам.-председателят на президентската администрация в Кремъл Максим Орешкин заяви официално, че започва завръщане планова икономика, известна от времето на социализма. Всичко преминава в ръцете на върха на властта. Контролът върху интернет вече е факт. Едва ли някой допуска, че Орешкин се изказва без указанията на Путин.

Спомнете си и последното съвещание в Кремъл за провалите в руската икономика, на което Путин разпореди да се вземат спешни мерки и заплаши, че ще се прилагат жестоки наказания за корупция, разхищения и кражби, завладели цели сектори в държавата. И как точно ще стане, като най-корумпирани са в най-близкия му кръг? Путин призова също руските олигарси да „дарят“ на държавата част от милиардните си печалби, като патриотичен жест. Спомняте ли си онзи „призив“ за „такса спокойствие“ от мутренското време: „Елате при нас, да не идваме ние при вас“…

Другият път за обществено развитие е жесток отпор на корупцията и върховенство на правото. Ярък пример в това отношение са реформите в Сингапур, дело на премиера Лий Куан Ю.

Първо правило на Ю е: Прилагане на модела „Отгоре на долу“. Означава борбата срещу грабежа и измамите да започне от лидерите.

Структурите за борба с корупцията да са абсолютно независими от политически кръгове. Започва се с тотално прочистване на техните редици. МВР, ДАНС и другите служби – измитане на корумпетата и привличане на млади, образовани кадри. Пари има, липсва воля и акъл.

Никакво фаворизиране на близки съратници, приятели и роднини. Радев да огледа през рентгена кои са хората до него.

Бързо съдопроизводство и сурови наказания – административни и съдебни. Реформи и пак реформи.

Сериозно съкращаване на администрацията и повишаване на нейната ефективност. Бюрокрацията в услуга на гражданите, а не обратно.

Равнопоставеност пред законите.

Лий твърди, че прозрачното управление привлича инвестициите като магнит. България има спешна нужда от това.

Днес Сингапур е в Топ 5 на най-некорумпираните страни в света.

Когато там е приет антикорупциония закон, действащ и днес, за ден са арестувани 142 министри, депутати и висши чиновници по обвинение в корупция.

Днес Сингапур има само 1% бедност. Нацията плаща много ниски данъци и 92% от населението е грамотно. Образованието е абсолютен приоритет.

Четири са основните стъпки към тези резултати:

1. Снемане на имунитета от политици и длъжностни лица.

2. Да живееш според официалните си доходи. Жесток контрол за съмнителни имоти и луксозен живот.

3. Високи заплати и строг контрол за усърдно изпълнение на задълженията и лоялност към държавата и обществото. Публичност да данъчните постъпления.

4. Медийна прозрачност и свобода. Оповестяване на нарушителите и предприетите мерки срещу тях.

Радев и хора от екипът му от всички медии ни убеждават, че ще правят революционни промени, ще сменят досегашния модел „Борисов-Пеевски“ и това е в името на националния интерес. Няма нужда да откриват топлата вода, как се правят тези неща е известно отдавна. Важно е как се прилагат успешните стратегии. Без популизмът и лицемерието. С прозрачност и воля.

„Ако вярваш в демокрацията, вярата ти трябва да е безусловна. Ако вярваш, че човек трябва да е свободен, то му дай свобода на вяра, свобода на слово и свобода на печат“, - казва Лий Куан Ю. Накъде ще води България Румен Радев – предстои да узнаем.

Дарина Георгиева