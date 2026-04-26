Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната

„До есента ни чака революция – повторение на случилото се през 1917 година. Нямаме право на втори дубъл“. Тези думи, произнесени в руската Дума от лидера на комунистите Генадий Зюганов, взривиха парламента. Въпреки че години наред крепеше системата, днес Зюганов е принуден да признае икономическия крах. Германското издание Frankfurter Rundschau вижда в думите му симптом за разпад. Режимът вече е в състояние на дълбока ерозия.
 

Не само политиците обаче губят търпение. Стената между Кремъл и народа, градена с години чрез цензура и страх, започна да се пропуква от най-неочакваната посока – дигиталния свят на социалните мрежи. Виктория Боня, бившата звезда от „Биг Брадър“ с армия от 13 милиона последователи, взриви публичното пространство с директно видеопослание към Владимир Путин. Нейното предупреждение, че „хората ще спрат да се страхуват“, се превърна в истинска сензация.

 

Видеото бе изгледано над 25 милиона пъти – цифра, която принуди дори „гласа на Кремъл“ Дмитрий Песков да влезе в обяснителен режим и да обещае, че по критиките ще се „работи активно“. И докато Боня отправя своите стрели от безопасното разстояние на Монако, в самата Москва се надига още по-опасна вълна. Личности като юристката Катя Гордън и доскоро верният на режима актьор Иван Охлобустин вече не се страхуват да се подиграват на „кухите“ телевизионни пропагандисти. Блокирането на свободния интернет бе наречено „огромна грешка“, която връща Русия в ерата на СССР – съпоставка, която дразни младото и технологично активно поколение.

 

Когато гробищата станат инвестиционен център


Икономическата картина в Русия днес прилича на „бункер под обсада“. Лихвените нива от 14%, галопиращата инфлация и лавината от масови фалити изсмукват жизнените сили на средната класа. Но най-зловещият парадокс се крие в т.нар. „бизнес модел на смъртта“.

 

Единственият икономически „бум“ се наблюдава в най-закъсалите и депресивни региони на страната. Този растеж обаче не се дължи на индустрия или иновации, а на кървавите траншове за доброволците на фронта и колосалните обезщетения (достигащи 300 000 евро) за семействата на падналите жертви. В днешна Русия инвестицията в „пушечно месо“ се оказва по-доходоносна от всяко реално производство. Това е икономика на отчаянието, в която благоденствието буквално зависи от броя на погребенията.


Митът за недосегаемостта на Путин започна да се топи. Официалните цифри сочат срив в одобрението – от монолитните 86% в началото на „специалната операция“ до критичните 65,6% днес. Според политолозите Абас Галямов и Дмитрий Орешкин, този спад не означава мигновен преврат, но е ясен симптом за „края на медения месец“ между лидера и нацията.

 

Руснаците са не просто уморени от войната – те са раздразнени от битовия разпад. Липсата на качествен хляб, спиращият интернет и усещането за изолация превръщат някогашната гордост в тихо негодувание. Кремъл може да разполага с достатъчно петрол и силови структури, за да удължи агонията още години, но историческият часовник вече работи срещу него. Когато дори „системните“ играчи като Зюганов започнат да чертаят паралели с катастрофата от 1917-а, става ясно едно, революцията вече не е тема от учебниците по история, а задаващо се предчувствие за есента на режима.

