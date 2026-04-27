Бъкингамският дворец потвърди, че държавното посещение на краля в САЩ ще се проведе по план. По-рано оттам съобщиха, че се провеждат „редица дискусии“, за да се обсъди как стрелбата във Вашингтон може или не може да повлияе на планирането, като кралят трябва да пристигне в САЩ днес.

Крал Чарлз „е напълно информиран за развитието и е силно облекчен да чуе, че президентът, първата дама и всички гости са невредими“, каза говорител. Кралят и кралицата са се свързали лично с Тръмп и първата дама, за да изразят съболезнованията си към всички засегнати през нощта и да изкажат благодарност на службите за сигурност, които са предотвратили по-нататъшни наранявания.

Доналд Тръмп заяви в предаването „60 минути“ на CBS News: „Мисля, че е чудесно; той ще бъде в пълна безопасност. Територията на Белия дом е наистина безопасна.“ Той каза, че няма индикации от властите да е имало допълнителни заплахи към него или други длъжностни лица.