Понеделник, 27 Април 2026, 11:42
Визитата на крал Чарлз III в САЩ ще се състои, въпреки опита за атентат срещу Тръмп

Източник: БНР Редактор: Ивайло Александров
Държавното посещение на британския монарх в САЩ ще започне днес по план, съобщава Sky News. Ще има „незначителни корекции“ в някои кралски ангажименти заради стрелбата на вечерята на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, на която присъстваше Доналд Тръмп в събота вечер.
 

Бъкингамският дворец потвърди, че държавното посещение на краля в САЩ ще се проведе по план. По-рано оттам съобщиха, че се провеждат „редица дискусии“, за да се обсъди как стрелбата във Вашингтон може или не може да повлияе на планирането, като кралят трябва да пристигне в САЩ днес.

 

Крал Чарлз „е напълно информиран за развитието и е силно облекчен да чуе, че президентът, първата дама и всички гости са невредими“, каза говорител. Кралят и кралицата са се свързали лично с Тръмп и първата дама, за да изразят съболезнованията си към всички засегнати през нощта и да изкажат благодарност на службите за сигурност, които са предотвратили по-нататъшни наранявания.

 

Доналд Тръмп заяви в предаването „60 минути“ на CBS News: „Мисля, че е чудесно; той ще бъде в пълна безопасност. Територията на Белия дом е наистина безопасна.“ Той каза, че няма индикации от властите да е имало допълнителни заплахи към него или други длъжностни лица.

