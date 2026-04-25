Орбан посочва също така, че ръководителят на кабинета му в оставка Гергей Гуяш ще поеме ръководството на парламентарната група на ФИДЕС.

Във видеообръщение във Facebook Орбан съобщи, че на партийно заседание са взети редица ключови решения, включително преструктуриране на парламентарната група. Очаква се новият ѝ състав да бъде оформен в понеделник, под ръководството на Гуяш.

Орбан подчерта, че мястото в парламента, което е получил като водач на листата на ФИДЕС, формално принадлежи на партията, затова е решил да се откаже от него, за да бъде заето от друг неин представител. Той допълни, че неговата роля е по-скоро извън парламента: „Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“.

Инфраструктурен скандал за милиони с фирма на баща му

Малко преди това стана ясно, че фирма, свързвана с неговото семейство, е в центъра на нов скандал заради мащабен инфраструктурен проект в Унгария.

Компанията Dolomit Kft, собственост на бащата на Орбан – Дьожеа Орбан, е доставяла строителни материали за реконструкцията на железопътната линия Будапеща–Белград. Според разследване на портала 444.hu става дума за над 200 000 тона камък, доставени през 2022 и 2023 г., като фирмата е сред редовните победители в държавни поръчки, включително и при разширението на автомагистрала М1, пише БГНЕС.

Още през февруари 2023 г. основните изпълнители на железопътния проект – китайската компания China Tiejiuju Engineering & Construction и свързаната с бизнесмена Лоринц Месарош фирма V-Híd – са отправили официални забележки за качеството на доставяния материал. Според тях той не е отговарял на техническите изисквания на унгарските железници, най-вече по отношение на зърнометрията и други ключови параметри.

В писмо от април 2023 г. китайският изпълнител посочва, че проби от вече вложения материал са били изследвани в независима лаборатория, която е установила отклонения. Според анализа гранулацията не е подходяща за използване в критичен слой от железопътната конструкция – този, който осигурява стабилност и носимоспособност на линията. Макар друга лаборатория, ангажирана от китайската страна, да е отчела, че материалът „едва покрива изискванията“, съмненията за качеството остават.

От Dolomit признават, че са възникнали проблеми със състава на материала, като ги обясняват с проливни дъждове, довели до смесване на камъка с глина и кал. Въпреки това, според документи, не са настъпили съществени корекции, а част от спорния материал все пак е бил използван. Става дума за смес SZK1 – пясъчно-чакълна комбинация, използвана за стабилизиращ слой под релсите.

Паралелно с това в индустрията се появяват твърдения, че фирмата продава материалите си на по-високи цени от конкуренцията, разчитайки на репутация за качество, която сега е поставена под въпрос.

Компанията е изиграла значителна роля в проекта, като само за две години е доставила огромни количества камък. Освен това често печели държавни поръчки. През 2024 г. Dolomit е реализирала печалба от около 7 милиона евро, които са били изтеглени от дружеството.

Междувременно се появява и ново разследване, свързано с друга семейна фирма – Hahót Tőzeg Kft., собственост на братa на Орбан и тяхната майка. Минният регулатор проверява дали компанията спазва разрешените обеми добив. Засега проверката е в ход и не са обявени резултати или санкции.

За разлика от Dolomit, тази фирма има значително по-малки финансови резултати – около 930 000 евро приходи и 350 000 евро печалба за 2024 г.