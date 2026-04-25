Той напомня, че според католическата църква всеки човешки живот – от зачеването до естествената смърт – е свещен и трябва да бъде защитаван, като правото на живот стои в основата на всички останали права. Според него общества, които пазят тази ценност, се развиват по-успешно.

Папата заяви, че ще подкрепя усилията за отмяна на смъртното наказание както в САЩ, така и по света. В момента то е разрешено в над 20 американски щата, макар в част от тях да не се прилага от години.

Обръщението му идва малко след като американското министерство на правосъдието обяви мерки за засилване на прилагането на смъртното наказание на федерално ниво, включително екзекуции чрез разстрел.

Това е пореден епизод от сблъсъка между Лъв XIV и Доналд Тръмп. Папата разкритикува Тръмп за действията му в Близкия изток, след като той обяви, че ще заличи „цяла една цивилизация“. В отговор американският държавен глава коментира публично, че главата на католическата църква проявява „слабост по отношение на престъпността“. В допълнение, американският президент акцентира, че Лъв XIV е заел Светия престол благодарение на него.