Папата vs. Тръмп 2.0: САЩ ще разстрелват хора. Ватиканът: Забранете смъртната присъда

Източник: БГНЕС
Папа Лъв XIV отправи апел към световната общност за пълно премахване на смъртното наказание, на фона на планове на американските власти да разширят неговото прилагане, съобщава ДПА. Във видеообръщение по повод 15 години от отмяната на смъртното наказание в щата Илинойс – неговата родина – първият американски папа подчерта, че човешкото достойнство не се губи дори при най-тежките престъпления.
 

Той напомня, че според католическата църква всеки човешки живот – от зачеването до естествената смърт – е свещен и трябва да бъде защитаван, като правото на живот стои в основата на всички останали права. Според него общества, които пазят тази ценност, се развиват по-успешно.

 

Папата заяви, че ще подкрепя усилията за отмяна на смъртното наказание както в САЩ, така и по света. В момента то е разрешено в над 20 американски щата, макар в част от тях да не се прилага от години.

 

Обръщението му идва малко след като американското министерство на правосъдието обяви мерки за засилване на прилагането на смъртното наказание на федерално ниво, включително екзекуции чрез разстрел.

 

Това е пореден епизод от сблъсъка между Лъв XIV и Доналд Тръмп. Папата разкритикува Тръмп за действията му в Близкия изток, след като той обяви, че ще заличи „цяла една цивилизация“. В отговор американският държавен глава коментира публично, че главата на католическата църква проявява „слабост по отношение на престъпността“. В допълнение, американският президент акцентира, че Лъв XIV е заел Светия престол благодарение на него.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
След издънката на Лудогорец: Левски не сбърка и е на крачка от титлата 0| 685 | След издънката на Лудогорец: Левски не сбърка и е на крачка от титлата Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 0| 710 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони САЩ няма да удължат дерогацията за ирански и руски петрол 0| 874 | САЩ няма да удължат дерогацията за ирански и руски петрол

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10683 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6801 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 13| 6702 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5888 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 13| 4099 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 22| 3931 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3638 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3625 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
