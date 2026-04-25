В 11-ата минута ЦСКА поведе след груба грешка на вратаря Светослав Вуцов, който не успя да овладее върната топка от Кристиан Макун и я прати в собствената си врата.

„Сините“ обаче реагираха силно в края на първото полувреме и за три минути обърнаха развоя. В 42-рата минута Евертон Бала изравни с 17-ия си гол за сезона, а малко преди почивката Акрам Бурас реализира красив удар от дистанция за 2:1.

През второто полувреме Левски контролираше играта, а в 80-ата минута Мазир Сула оформи крайното 3:1 и подпечата успеха, който изправи на крака „сините“ привърженици, мечтаещи за първа титла от 17 години.

С тази победа Левски се възползва и от загубата на Лудогорец, който по-рано отстъпи с 1:2 на ЦСКА 1948. (CSKA Sofia) остава четвърти с 56, Лудогорец е трети с 60, а ЦСКА 1948 е втори с 62.

До края на първенството остават пет кръга. В следващия Левски приема ЦСКА 1948, а ЦСКА излиза срещу Лудогорец в нов ключов сблъсък за челото.