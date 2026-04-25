САЩ няма да удължат дерогацията за ирански и руски петрол

САЩ няма да удължат дерогацията за ирански и руски петрол
Източник: БГНЕС
Съединените щати няма да подновят временните изключения, които позволяваха търговия с руски и ирански петрол, заяви американският финансов министър Скот Бесент. По думите му Вашингтон няма намерение да удължава лицензите, които допускаха закупуване на руски петрол и петролни продукти, включително такива, намиращи се в танкери в открито море.
 

Изявлението идва на фона на засилено напрежение на глобалните енергийни пазари, съобщава Асошиейтед прес.

 

Подобна политика се прилага и спрямо Иран – и за иранския петрол няма да бъдат правени нови изключения.

 

САЩ въведоха ограничени по време дерогации за двете държави, валидни за едномесечен период. Сега обаче линията се затяга допълнително. Според Бесент е възможно в близките дни Иран да намали добива си на петрол, което би свило допълнително предлагането на световния пазар.

 

Решението идва в особено чувствителен момент за енергийния сектор. Ормузкият проток – един от най-важните световни морски коридори за петрол и газ – остава силно ограничен за корабоплаване заради напрежението между САЩ, Израел и Иран. През него преминава около една пета от глобалните енергийни доставки.

 

Съчетанието между затруднения достъп през протока и по-строгите санкции срещу Русия и Иран увеличава риска от недостиг на енергийни ресурси и ново поскъпване на суровините.

 

Анализатори предупреждават, че ако тази тенденция се запази, световната икономика може да навлезе в период на трайно високи цени и повишена нестабилност на енергийните пазари.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Папата vs. Тръмп 2.0: САЩ ще разстрелват хора. Ватиканът: Забранете смъртната присъда 0| 577 | Папата vs. Тръмп 2.0: САЩ ще разстрелват хора. Ватиканът: Забранете смъртната присъда След издънката на Лудогорец: Левски не сбърка и е на крачка от титлата 0| 685 | След издънката на Лудогорец: Левски не сбърка и е на крачка от титлата Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 0| 710 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10684 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6801 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 13| 6702 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5888 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 13| 4099 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 22| 3931 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3638 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3625 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
