САЩ няма да удължат дерогацията за ирански и руски петрол

Изявлението идва на фона на засилено напрежение на глобалните енергийни пазари, съобщава Асошиейтед прес.

Подобна политика се прилага и спрямо Иран – и за иранския петрол няма да бъдат правени нови изключения.

САЩ въведоха ограничени по време дерогации за двете държави, валидни за едномесечен период. Сега обаче линията се затяга допълнително. Според Бесент е възможно в близките дни Иран да намали добива си на петрол, което би свило допълнително предлагането на световния пазар.

Решението идва в особено чувствителен момент за енергийния сектор. Ормузкият проток – един от най-важните световни морски коридори за петрол и газ – остава силно ограничен за корабоплаване заради напрежението между САЩ, Израел и Иран. През него преминава около една пета от глобалните енергийни доставки.

Съчетанието между затруднения достъп през протока и по-строгите санкции срещу Русия и Иран увеличава риска от недостиг на енергийни ресурси и ново поскъпване на суровините.

Анализатори предупреждават, че ако тази тенденция се запази, световната икономика може да навлезе в период на трайно високи цени и повишена нестабилност на енергийните пазари.