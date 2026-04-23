Петък, 24 Април 2026, 08:03
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер

Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Редактор: Красен Бучков
Пак се прочухме - след като имахме цар-премиер, сега ще имаме и президент-премиер. Остава само да се сдобием и с патриарх-премиер. През 19 век сме имали митрополит-премиер – Климент.
 

Интересното е, че единствените двама президенти, които след това са станали министър-председатели, са Владимир Путин и Дмитрий Медведев (поне не се сещам за други). Но за тях това бе понижение, защото за разлика от България, в Русия президентският пост дава повече власт от премиерския.

 

През пролетта на 2024 г. скок от президентското в премиерското кресло искаше да направи и президентът на Хърватия Зоран Миланович. Той смяташе да оглави листата на своята партия за парламентарните избори без да подава оставка като президент. Конституционният съд на страната, обаче, му каза, че това е незаконно, президентът не може да се ангажира с партийна дейност.


Пламен Петров

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Фискалният съвет с три сценария за България през 2026 г. – оптимистичен, песимистичен и много песимистичен 2| 2315 | Фискалният съвет с три сценария за България през 2026 г. – оптимистичен, песимистичен и много песимистичен Официално: ЦИК слага край на броенето, вижте разпределението на мандатите 2| 2664 | Официално: ЦИК слага край на броенето, вижте разпределението на мандатите Броенето приключи: ЦИК обявява резултатите утре, а имената на избраните – в събота 0| 2515 | Броенето приключи: ЦИК обявява резултатите утре, а имената на избраните – в събота Активност от 50,05%: Как се променя вотът от 2017 г. до днес? 4| 3402 | Активност от 50,05%: Как се променя вотът от 2017 г. до днес?

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 14974 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8747 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 38| 8702 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 5| 7184 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6204 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5752 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5474 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5026 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
