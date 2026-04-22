(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка

Източник: БГНЕС
Борислав Сарафов е внесъл писмо до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с което официално оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор на Република България. В документа, адресиран до колегията, той заявява: „Считано от днес – 22.04.2026 г., оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България.“
 

В същия текст Сарафов посочва, че след по-малко от два месеца се навършват три години от момента, в който е поел ръководството на прокуратурата. Той припомня, че е започнал работа в „изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда“, белязана от ниско обществено доверие и политически напрежения.

 

По думите му през този период са положени усилия за стабилизиране на институцията и възстановяване на професионалната ѝ работа, като твърди, че прокуратурата е постигнала „по-устойчиво и професионално състояние“ и по-високо международно доверие.

 

Сарафов допълва, че решението за оттегляне е било взето по-рано, но е отложено, за да не се създаде допълнителна нестабилност в условия на политическа криза. Той отбелязва още, че през последните месеци е бил подложен на „неоснователен и неправомерен натиск“, както и на „очерняща и компроматна кампания“.

 

В позицията си той изразява надежда за „нов етап в развитието на прокуратурата“, основан на стабилност и предвидимост, както и за провеждане на дълго отлагани реформи в съдебната власт при спазване на принципите на законност и независимост.

 

Сарафов завършва изявлението си с благодарност към колегите си за професионализма и подкрепата, като заявява, че остава ангажиран със системата на съдебната власт в рамките на закона и професионалния си дълг.

