Реклама / Ads
Понеделник, 11 Май 2026, 03:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2813 | АКТУАЛНО

Българка стана общински съветник в Питърбъро

Българка стана общински съветник в Питърбъро
Редактор: Frognews
Ивелина Банялиева постигна исторически успех на местните избори в Обединеното кралство, като стана първият български представител в общинския съвет на Питърбъро. Тя получи подкрепата на 37,8% от гласувалите избиратели, което я прави първият български представител от Консервативната партия в местната власт.
 

Банялиева е също така първият представител на цялата източноевропейска общност в Камбриджшир. Преди провеждането на вота тя беше обявена за първата българка кандидат за съветник от консерваторите в региона. Нейната победа се разглежда като важна стъпка за интеграцията на българската диаспора.

 

„Това е естествено продължение на всичко, което съм правила през годините.“ Работата ми в общността чрез Zi Foundation и ежедневният контакт с хората ми показаха колко много проблеми остават нерешени, защото липсва реално представителство и действие

 

Ивелина Банялиева е на 38 години и е родом от град Карлово. Тя притежава солиден професионален опит от над 15 години в лидерството и управлението на проекти. Новият общински съветник има три висши образования, включително бакалавърска степен по право от University of London. Дипломата ѝ беше връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ан, която е канцлер на университета.

 

Решението на Банялиева да влезе в политиката идва след дългогодишна работа с местните хора. Тя вярва, че източноевропейската общност се нуждае от силен и ясен глас в управлението.

 

„Ние живеем тук, работим тук, отглеждаме децата си тук — и трябва да бъдем част от решенията.“ Затова и моите приоритети като общински съветник ще бъдат ясно свързани с решаването на реалните проблеми на хората

 

Основните приоритети на новия съветник включват подобряване на достъпа до здравни услуги и осигуряване на по-безопасна среда. Тя ще работи за по-добра поддръжка на кварталите и засилена подкрепа за семействата. В своята програма тя подчертава критичната липса на достъп до зъболекарска помощ за деца и възрастни.

 

В своята дейност Банялиева си сътрудничи тясно с кмета на Камбриджшир и Питърбъро Пол Бристоу. Двамата работят по съвместни проекти за активно ангажиране на младите хора в политическия живот. Консервативната партия определя нейния избор като голям успех за приобщаването на мигрантските общности в Англия.

 

Ивелина Банялиева не е единствената българка, която търси реализация в британската местна власт. В лондонския район Енфилд Нели Гьошева също участва в местни избори като представител на Лейбъристката партия. Тези кандидатури показват нарастващото влияние на българите в Обединеното кралство.

 

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Джиро д'Италия: Днес София е Милано – всичко, което трябва да знаете 2| 2399 | Джиро д'Италия: Днес София е Милано – всичко, което трябва да знаете 9 май 2026: Победата като инсталация, войната като реалност 5| 5524 | 9 май 2026: Победата като инсталация, войната като реалност Проф. Александрова: До 50% смъртност при хантавируса, няма ваксина или лекарство 0| 2790 | Проф. Александрова: До 50% смъртност при хантавируса, няма ваксина или лекарство Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 5783 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зеленски „разреши“ с указ парада в Москва. Песков: Нямаме нужда от разрешение от Киев 6| 6431 | Зеленски „разреши“ с указ парада в Москва. Песков: Нямаме нужда от разрешение от Киев
Politico: Днешният парад в Москва е символ на провала на Путин 8| 5604 | Politico: Днешният парад в Москва е символ на провала на Путин
Путин произнесе една от най-кратките си речи на един от най-кратките паради 12| 4060 | Путин произнесе една от най-кратките си речи на един от най-кратките паради
На какъв език да се води службата? Гергьовденски скандал в българска църква в Одрин 4| 3624 | На какъв език да се води службата? Гергьовденски скандал в българска църква в Одрин
Искане на СО връща дебата за значението на Паметника на Съветската армия 22| 2736 | Искане на СО връща дебата за значението на Паметника на Съветската армия
Искате да знаете кога ще дойде Апокалипсисът? Следвайте самолетите на милиардерите 4| 2735 | Искате да знаете кога ще дойде Апокалипсисът? Следвайте самолетите на милиардерите
Наказателната акция на Тръмп: Кои държави в НАТО ще загубят американската защита 7| 2696 | Наказателната акция на Тръмп: Кои държави в НАТО ще загубят американската защита
„След „най-скромния“ парад Путин: Конфликтът в Украйна върви към своя край 10| 2460 | „След „най-скромния“ парад Путин: Конфликтът в Украйна върви към своя край
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 