Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?

Монументът е премахнат през 2023 г., но постаментът остава, а над две години районът е ограден и превърнат в своеобразна сцена за улично изкуство. Очакванията са оградата да бъде махната до края на лятото, което ще отвори пространството за гражданите.

Историята на мястото е далеч по-дълга от самия паметник. Още през XIX век там са съществували градини, алпинеум и дори зоопарк, а през 30-те години – детска градина с около 600 деца. Паметникът е издигнат едва през 1954 г., което според експерти поставя въпроса дали мястото не трябва да се върне към първоначалната си функция – зелено обществено пространство.

Според архитекта Станислав Константинов най-доброто решение е да няма нов монумент: „Трябва да имаме дейности, никакви строежи, никакви нови обеми – младите хора трябва да припознаят себе си в тази градина.“

Други виждат вариант за по-умерен подход, който да запази историческата памет, но без идеологическия заряд.

Доц. Георги Лозанов: „Не да се разрушава паметта, а пропагандният момент да изчезне“.

На мястото на МОЧА трябва и ще има български паметник, пишат в социалнитте мрежи стотици граждани.

За паметник на хан Аспарух преди време се обяви Инициативен комитет, в който участваха акад. Георги Марков, проф. Петър Берон, арх. Петър Диков, поетът Бойко Ламбовски, писателят Румен Дечев, Искрен Веселинов и др.

От Столична община заявиха, че ще работят съвместно с областната управа, за да бъде изработена ясна концепция за бъдещето на пространството. До края на годината трябва да стане ясно каква ще бъде тя и после да има готово задание за конкретен проект.

Засега обаче отговорът остава отворен – паметник, парк или нещо съвсем различно, което да върне живот в едно от най-емблематичните места в София.