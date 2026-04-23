Четвъртък, 23 Април 2026, 23:31
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?

Редактор: Красен Бучков
Демонтажът на скелето около Паметника на Съветската армия започна. Големият въпрос обаче остава – какво ще го замени?
 

Монументът е премахнат през 2023 г., но постаментът остава, а над две години районът е ограден и превърнат в своеобразна сцена за улично изкуство. Очакванията са оградата да бъде махната до края на лятото, което ще отвори пространството за гражданите.

 

Историята на мястото е далеч по-дълга от самия паметник. Още през XIX век там са съществували градини, алпинеум и дори зоопарк, а през 30-те години – детска градина с около 600 деца. Паметникът е издигнат едва през 1954 г., което според експерти поставя въпроса дали мястото не трябва да се върне към първоначалната си функция – зелено обществено пространство.

 

Според архитекта Станислав Константинов най-доброто решение е да няма нов монумент: „Трябва да имаме дейности, никакви строежи, никакви нови обеми – младите хора трябва да припознаят себе си в тази градина.“

 

Други виждат вариант за по-умерен подход, който да запази историческата памет, но без идеологическия заряд.

 

 Доц. Георги Лозанов: „Не да се разрушава паметта, а пропагандният момент да изчезне“.

 

На мястото на МОЧА трябва и ще има български паметник, пишат в социалнитте мрежи стотици граждани.

 

За паметник на хан Аспарух преди време се обяви Инициативен комитет, в който участваха акад. Георги Марков, проф. Петър Берон, арх. Петър Диков, поетът Бойко Ламбовски, писателят Румен Дечев, Искрен Веселинов и др.

 

От Столична община заявиха, че ще работят съвместно с областната управа, за да бъде изработена ясна концепция за бъдещето на пространството. До края на годината трябва да стане ясно каква ще бъде тя и после да има готово задание за конкретен проект.

 

Засега обаче отговорът остава отворен – паметник, парк или нещо съвсем различно, което да върне живот в едно от най-емблематичните места в София.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЕС въведе санкции срещу две руски пристанища, 46 танкера и 20 банки 2| 714 | ЕС въведе санкции срещу две руски пристанища, 46 танкера и 20 банки Откриха двигател на ракета в морето край Слънчев бряг 2| 764 | Откриха двигател на ракета в морето край Слънчев бряг Вижте кои закони „Прогресивна България“ може да приема сама и кои с други партии 0| 1431 | Вижте кои закони „Прогресивна България“ може да приема сама и кои с други партии Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 2| 1486 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11670 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8694 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7478 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 7084 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 5| 7052 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5652 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5354 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5184 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
