Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 10:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
10| 3729 | АКТУАЛНО

Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров

От Освобождението през 1878 г. до днес, петима военни генерали са били начело на българското правителство. Сега Румен Радев ще стане шестият генерал, който ще заеме този пост.
 

Първият е Казимир Ернрот, който е генерал-лейтенант от Руската императорска армия, но всъщност е финландец. Участва в Руско-турската война и след създаването на Княжество България първо е военен министър, а след това и министър-председател за кратко през 1881 г.



Вторият ни премиер, който е военен генерал, отново не е българин. Руснакът Леонид Соболев служи в генералния щаб на руската армия до 1882 година, когато е натоварен със задачата да подкрепи Режима на пълномощията в Княжество България. На 23 юни същата година е назначен от княз Александър Батенберг за министър-председател и министър на вътрешните работи в правителство, съставено от руски офицери, чиновници и деятели на Консервативната партия. Води политика за трайно икономическо, политическо и военно обвързване на България с Русия.

 

Рачо Петров Стоянов е първият българин, който е офицер (генерал от пехотата) и заема поста на министър-председател. И то два пъти.

 

На 21 януари 1935 година Централното управление на Военния съюз разглежда дейността на правителството и е взето решение част от политическите лица в кабинета, главно от "Звено", да бъдат заменени с военни. На следващия ден Кимон Георгиев подава оставката на правителството и е назначен нов кабинет начело с Пенчо Златев. Кабинетът е първият от т.нар. преходни кабинети. Задачата им е концентриране на цялата политическа власт в ръцете на цар Борис III и неговото обкръжение.

 

Последният генерал в управлението на страната беше Стефан Янев, който в периода 12 май 2021 г. - 13 декември 2021 г. е служебен министър-председател начело на две правителства.

 

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 