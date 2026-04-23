ЕС въведе санкции срещу две руски пристанища, 46 танкера и 20 банки

По-специално, в списъка на т.нар. „сенчести“ кораби, използвани от Русия за транспортиране на нефт за заобикаляне на санкциите, са включени 46 плавателни съда. Така общият брой танкери, на които е забранен достъп до пристанищата на ЕС и до услуги на европейски компании, нараства до 632.

Освен това ЕС забрани операции с пристанищата в Мурманск и Туапсе, както и с нефтения терминал в пристанище Каримун в Индонезия, които се използват за заобикаляне на „ценовия таван“.

Санкции са наложени и срещу 20 руски банки, сред които „Авангард“, „Почта Банк“, „Русский Стандарт“, „Фора-банк“, „СДМ-Банк“, „Аверс“ и други.

Допълнително ЕС забрани операции с „четири финансови институции в трети държави“, които участват в заобикалянето на санкциите или са свързани с руския аналог на SWIFT — Системата за предаване на финансови съобщения (СПФС),