ЕС въведе санкции срещу две руски пристанища, 46 танкера и 20 банки

Европейският съюз обяви нов пакет от санкции срещу Русия, включващ 120 физически и юридически лица. Това е най-големият пакет ограничения за последните две години, насочен към ключови сектори на руската икономика, които финансират войната.
 

По-специално, в списъка на т.нар. „сенчести“ кораби, използвани от Русия за транспортиране на нефт за заобикаляне на санкциите, са включени 46 плавателни съда. Така общият брой танкери, на които е забранен достъп до пристанищата на ЕС и до услуги на европейски компании, нараства до 632.

 

Освен това ЕС забрани операции с пристанищата в Мурманск и Туапсе, както и с нефтения терминал в пристанище Каримун в Индонезия, които се използват за заобикаляне на „ценовия таван“.

 

Санкции са наложени и срещу 20 руски банки, сред които „Авангард“, „Почта Банк“, „Русский Стандарт“, „Фора-банк“, „СДМ-Банк“, „Аверс“ и други.

 

Допълнително ЕС забрани операции с „четири финансови институции в трети държави“, които участват в заобикалянето на санкциите или са свързани с руския аналог на SWIFT — Системата за предаване на финансови съобщения (СПФС),

 

