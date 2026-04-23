Форумът е първият след изборната загуба на Виктор Орбан, която допълнително засилва очакванията за промяна в динамиката на ЕС. След официалната вечеря лидерите ще проведат основните разговори при закрити врата, а след това ще обсъдят регионалната сигурност с представители на държави от Близкия изток, пише Politico.

Всички погледи към Иран



Основната тема е войната между САЩ, Израел и Иран, която вече има сериозни икономически последици за Европа. Затварянето на Ормузкия проток доведе до рязко поскъпване на енергията и постави ЕС под натиск.















Лидерите ще обсъждат както възможностите за деескалация, така и ролята на Европа. Единство обаче липсва. Франция настоява за по-активен европейски подход, докато Германия поставя условия и търси участие на САЩ в евентуални мисии за сигурност.

Енергията като общ проблем



Въпреки разногласията по сигурността, всички държави са съгласни, че цените на енергията трябва да бъдат овладени. Европейската комисия предложи пакет от мерки – повече инвестиции, по-бърза електрификация и промени в правилата за държавна помощ.

Срещата в Кипър ще покаже дали страните са готови да действат по-решително или ще продължат с предпазлив подход.

Бюджетът под напрежение



Първоначално срещата беше планирана около бюджета на ЕС от 1,8 трилиона евро, но геополитиката измести фокуса. Въпреки това темата остава ключова.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща настоява за бързо споразумение до края на годината. Споровете обаче са сериозни – северните страни не искат да увеличават вноските си, докато южните и източните държави настояват за повече средства и защита на субсидиите.

Допълнително напрежение идва от задължението ЕС да започне да изплаща общия дълг от пандемията, както и от новите разходи, свързани със сигурността и кризите.

„Всички за един“ – но как?



Войната повдига и въпроса как на практика работи взаимната защита в ЕС. Темата е особено важна за Кипър, който не е член на НАТО и се намира близо до конфликта.















Лидерите ще обсъдят как биха реагирали при заплаха за държава членка. Очакванията са по-скоро за политически сигнал, отколкото за конкретни решения.

Среща в момент на промяна



Форумът идва в момент на политически размествания в Европа. След Орбан се очакват нови фигури и потенциални напрежения, включително в страни като България и Словения.

Срещата в Айя Напа няма да реши всички проблеми. Но ще покаже дали ЕС може да действа по-единно в свят, в който кризите вече се преплитат – от война и енергия до икономика и сигурност.