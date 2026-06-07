Машините са поели на северозапад веднага след излитането си от София.
До момента липсва официална позиция от Министерството на отбраната на САЩ, българските власти или НАТО дали това движение представлява трайно преместване на техниката, или е част от рутинна ротация и прегрупиране на Военновъздушните сили на САЩ в Европа. Поради това статутът на американското присъствие на столичното летище остава неясен.
Развитието следва решението на българското правителство от 29 май за удължаване на престоя на цистерните в София с един месец. Тогава премиерът Румен Радев аргументира стъпката с необходимостта от време за адаптиране на логистичните планове на съюзниците.
Българският премиер неофициално се опита да обвърже използването на българските летища от американските самолети с евентуално отпадане на визовия режим за България. Тогава той заяви, че тези американски самолети-цистерни няма да стоят дълго тук.
България все още не отговаря на условията за американската програма за безвизово пътуване (Visa Waiver Program) поради високия процент на откази, който надвишава законовия праг.
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Коментари 8
... и със тях "твърдото" искане на Радев самолети срещу визи...
Непрания Чорап си простреля крака с пословичната си глупост. Американците не забравят подобно перчене. А падане на визи ще видим през крив макарон. Въобще, с две изречения плешивия Клюн прекрати американския си престиж. Какъвто никога не е и имал...
Чорапа "изгони" американските самолети като им...удължи срока на пребиваване с още един месец - повече, отколкото беше договорено преди това...
Ремен Решенников се опита да изнудва Тръмп. Получи шамар.
Оранжутана може да е завършен олигофрен, обаче чорапа е твърде ниска топка дори за него.
Визите ни отново отлетя...ха.........ха....ха.....ха......
Откъдето дошли там отишли.
По-вероятно е да отиват там за техническа поддръжка. Едва ли можем да осигурим такава. Иначе, забърканата от Дончо каша, нема никакви изгледи да приключи скоро. Така че тези самолети просто ще се върнат когато има нужда. За САЩ е последна грижа какво казали чорапогащите. Както са удължили с един месец, тъй ще удължат с още един месец, сетне отново, докато американците имат нужда от нашето летище, самолетите им ще стоят там. Зелените чорапогащи са у Ганчовото бъзи с Боташ. За Лукойл и изключенията които искаме и които американците дават на определен период от време, няма нужда да споменаваме. Ако изгоним самолетите, Лукойл затваря. Чорапогащите ще бъдат тотално насрани, а е и въпрос на желание да извадят тъпотиите му с Боташ и да активизират протести. Чорапите се правят на здрави, но са парцаливи и вмирисани.
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