Машините са поели на северозапад веднага след излитането си от София.

До момента липсва официална позиция от Министерството на отбраната на САЩ, българските власти или НАТО дали това движение представлява трайно преместване на техниката, или е част от рутинна ротация и прегрупиране на Военновъздушните сили на САЩ в Европа. Поради това статутът на американското присъствие на столичното летище остава неясен.

Развитието следва решението на българското правителство от 29 май за удължаване на престоя на цистерните в София с един месец. Тогава премиерът Румен Радев аргументира стъпката с необходимостта от време за адаптиране на логистичните планове на съюзниците.

Българският премиер неофициално се опита да обвърже използването на българските летища от американските самолети с евентуално отпадане на визовия режим за България. Тогава той заяви, че тези американски самолети-цистерни няма да стоят дълго тук.

България все още не отговаря на условията за американската програма за безвизово пътуване (Visa Waiver Program) поради високия процент на откази, който надвишава законовия праг.