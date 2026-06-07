Изданието отбелязва, че само преди шест месеца позицията на Москва е изглеждала значително по-силна - руските войски са напредвали, а Украйна е изпитвала сериозен недостиг на ресурси. Сега обаче ситуацията се променя: украинските дронове все по-често поразяват важни цели в Русия и окупираните територии, а темпото на руската офанзива се е забавило значително.

Вестникът обръща внимание на магистрала Р-280, която свързва Ростов на Дон с окупираните Мариупол, Бердянск, Мелитопол и Крим. Тази магистрала се превърна в една от основните цели на украинските атаки. През последните седмици по трасето редовно се унищожават камиони, цистерни за гориво и друга техника, снабдяваща руските войски.

Както съобщава The Telegraph, тази кампания ефективно възражда една от ключовите идеи на контраофанзивата от 2023 г. – изолирането на Крим. Този път обаче това се осъществява не с танкове и пехота, а с щурмови дронове.

Един от разработчиците на плана за контраофанзива през лятото на 2023 г., украинският генерал Михайло Забродски, обясни, че самата концепция не е изчезнала след провала на офанзивата. Той твърди, че настоящите възможности на украинските дронове позволяват нейното завръщане в нов формат.

„След липсата на успех на контраофанзивата... идеята за изолиране на Крим се завърна. Днес количеството и качеството на ударните дронове на украинските въоръжени сили позволяват осъществяването на такъв план“, цитира изданието думите на украинския генерал.

Забродски обаче предупреждава, че само изолацията на Крим няма да бъде решаващият фактор. Русия рано или късно ще търси алтернативни маршрути за доставки или нови контрамерки.

Авторът на статията отбелязва, че настоящата стратегия преследва по-скромни цели от контраофанзивата отпреди три години. Докато тогава фокусът беше върху освобождаването на окупираните територии, сега основната цел е стабилизирането на фронта и спирането на руското настъпление. Едва тогава, според украинските военни анализатори, ще може да се говори за възвръщане на завзетите земи.

„Цялата идея беше, че ако не могат да поддържат фронта, тогава сухопътната война е мъртва – сухопътната война в този район ще приключи“, обяснява бившият украински министър на отбраната (2019–2020) Андрий Загороднюк.



Същевременно The Telegraph, отбелязва, че крайният резултат ще зависи от това дали Украйна може да запази предимството си в безпилотните технологии и да продължи да увеличава натиска върху руската логистика.

Експерти, интервюирани от автора на статията, отбелязват друга фундаментална разлика от контраофанзивата през 2023 г. Тогава Украйна широко обяви плановете си и руснаците ясно разбираха за какво трябва да се подготвят. Сега обаче всичко се случва с много по-високо ниво на оперативна секретност. Всички виждат само това, което вече се случва, но „не очаквайте украинците да обявят предварително следващия си ход“, добавя авторът.