След като гласува той заяви, че Ереван ще търси подкрепата на Брюксел и ще балансира отношенията си с Москва. На второ място се нарежда съюз „Силна Армения" на проруския бизнесмен Самвел Карапетян.
Партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" излиза начело след парламентарните избори, произведени днес в Армения, показват данните на два екзитпола, публикувани около час след затварянето на секциите в страната.
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Веднага след затварянето на изборните секции в 20:00 часа местно време страната беше разтърсена от два коренно противоположни екзит пола.
Огромното напрежение ескалира и заради рекордната избирателна активност от 58,97%, като общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, обяви председателят на ЦИК Ваагн Овакимян на спешна пресконференция в Ереван.
Екзитпол, проведен от представители на самия "Граждански договор" показва, че: партията на Пашинян води на парламентарните избори с 56.7% от гласовете. Опозиционният блок „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян получава 17.5% от гласовете.
Според екзитпол на "Нюз.ам" "Граждански договор" получава 32,7% от гласовете, докато "Силна Армения" получава 29%. В парламента влизат Блокът "Армения"на бившия президент Роберт Кочарян с 13,2%, ПП „Просперираща Армения“ на бизнесмена Гагиг Цурукян с 6,1% и „Криле на единството“ с 4,6%.
Резултатите от изборите се очаква да окажат сериозно влияние върху бъдещия баланс между Изтока и Запада в региона на Южния Кавказ.
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Коментари 12
Сбогом Русия!
Сбогом Нагорни Карабах
Карабах е чао от няколко години вече.
Путлер отново получи мощен ритник под пояса. Що така всеки, който е сърбал вкиснатия руски борш, повече не иска и да го помирише? Арменците са древен и мъдър народ. Взели са най-правилното решение. На нашите избори пък нашия древен народ се показа като много прост...
Не искат да го миришат, защото смърди отвратително - доказано многократно.
Всички сме арменци- след потопа Ной се приземил с Кивота на Арарат и оттам се възродило човечеството ;-))
Митът за Ной е преписан от Епоса за Гилгамеш. Там персонажа се казва Утнапищим и слиза на сушата в планината Нимуш. Историците смятат, че това е днешният планински масив Пир Магрун, разположен в Иракски Кюрдистан. Що се отнася до това какви сме генетично, то за населението на Балканите е ясно - 60% наследници на културата на Варненски Некропол, Провадия - Солница, Юнаци, Аи Бунар и 40% на Ямна култура. Урарту (Армения) се появява 1500 години по-късно.
В Библията пише друго. Но ти си имай мнението.
Моето мнение не и толкова важно. Те се базира на мнението на водещи учени и откриватели като: George Smith: Английски асириолог, който през 1872 г. прави епохалното откритие в Британския музей. Разчитайки клинописните плочки от библиотеката на Ашурбанипал в Ниневия, той открива Плочка XI от Епоса за Гилгамеш. Смит първи доказва научно пред света, че разказът за потопа е съществувал в Месопотамия хилядолетия преди написването на Библията. Andrew George: Най-признатият съвременен експерт по Епоса за Гилгамеш и професор в Лондонския университет (SOAS). Той доказва, че сюжетните линии, последователността на събитията и детайлите в историята за Ной съвпадат толкова точно с месопотамските текстове, че произходът на библейския разказ от Месопотамия е безспорен. https://isac.uchicago.edu/sites/default/files/uploads/shared/docs/misc_gilgamesh.pdf
Wilfred G. Lambert: Виден британски историк и асириолог. Негово е класическото научно заключение, че разказът за Потопа остава най-ясният и очевиден случай на пряка зависимост на старозаветната Книга Битие от месопотамските легенди. Ronald Hendel: Библеист и изследовател от Калифорнийския университет в Бъркли. В трудовете си той описва как израилтяните са заимствали и преработили вавилонската митология по време на своя Вавилонски плен (VI в. пр.н.е.). Irving Finkel: Британски филолог и асириолог от Британския музей. През 2014 г. той публикува изследване на нова открита глинена плочка (т.нар. The Ark Tablet), която съдържа подробни инструкции за построяването на кръгъл месопотамски ковчег. Финкел подробно обяснява как евреите във Вавилон буквално са "чули и записали" местната история, адаптирайки я за своята религиозна традиция. PS Ето ти популярно четиво: https://www.dw.com/bg/mitt-za-noevia-kovceg-koj-e-noj-i-imalo-li-e-golam-potop/a-72635369
Евроатлантическите крастави жаби от форумчето на фрогнюзчето са превъзбудени от евентуалната победа на ПРОЗАПАДНИЯ Пашинян и това щяло да е добре за арменците Да Пашинян е прозападен, но прозападна натовска марионетка. И това се видя от последния му мандат. А какво помогна управлението му на Армения? Само злини войни и смърт. И загубени територии. И най-важното изпокара се с всичките си съседи. Е как тогава да чакаш просперитет в страната като първо не се разбираш с комшиите си. А кои са комшиите? Русия - енергиен доставчик и купувач на 90 процента от износа на Армения. С Азербайджан - война. С големите военни сили Турция и Иран - на нож. Армения няма море. Спре ли доставката на нефт и газ от Русия - край. Изобщо за какво НАТО-САЩ и ЕС говорим, че ще я оправят, които са на хиляди мили от нея. Пашинян е същият като нашите Киро, Кокорчо, Гюров и Боко - най- вече. Евроатлантически ибрици и миризливи проевропейски екскременти довели РБ до финансов, иконом. и демографски фалит.
Какъвто и да и Пашинян, арменците могат да пътуват в ЕС, а вие руснята не можете. Вашите момчета бягат от войната на Путин в Армения, а не обратното. Украинците блокираха федералния път R-280 Новорусия. Крим вече агонизира. До няколко месеца фронта ви ще се разпадне и чакайте украинците в Москва. Така, че вместо да философстваш по форумите, взимай автомата и отивай да защитаваш Родината си.
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