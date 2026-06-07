След като гласува той заяви, че Ереван ще търси подкрепата на Брюксел и ще балансира отношенията си с Москва. На второ място се нарежда съюз „Силна Армения" на проруския бизнесмен Самвел Карапетян.

Партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" излиза начело след парламентарните избори, произведени днес в Армения, показват данните на два екзитпола, публикувани около час след затварянето на секциите в страната.

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Веднага след затварянето на изборните секции в 20:00 часа местно време страната беше разтърсена от два коренно противоположни екзит пола.

Огромното напрежение ескалира и заради рекордната избирателна активност от 58,97%, като общо 1 476 597 граждани са упражнили правото си на глас, обяви председателят на ЦИК Ваагн Овакимян на спешна пресконференция в Ереван.

Екзитпол, проведен от представители на самия "Граждански договор" показва, че: партията на Пашинян води на парламентарните избори с 56.7% от гласовете. Опозиционният блок „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян получава 17.5% от гласовете.

Според екзитпол на "Нюз.ам" "Граждански договор" получава 32,7% от гласовете, докато "Силна Армения" получава 29%. В парламента влизат Блокът "Армения"на бившия президент Роберт Кочарян с 13,2%, ПП „Просперираща Армения“ на бизнесмена Гагиг Цурукян с 6,1% и „Криле на единството“ с 4,6%.

Резултатите от изборите се очаква да окажат сериозно влияние върху бъдещия баланс между Изтока и Запада в региона на Южния Кавказ.