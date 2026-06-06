От избягване на мобилизацията към бягство от фронта



Според Чебикин картината в Русия се е променила съществено от началото на мобилизацията през 2022 г. Ако тогава повечето хора са търсили начини да избегнат повиквателните, днес все повече молби идват от войници, които вече са изпратени на фронта и искат да напуснат армията.





Активистът участва в проекта „Твърди знак“, който помага на руски военнослужещи да избегнат мобилизация или да напуснат армията. По думите му организацията получава над 200 запитвания дневно от войници и техни близки.

Точният брой на дезертьорите е неизвестен, но различни оценки варират между 300 000 и 800 000 души. Според Чебикин статистиката е трудна за изчисляване, тъй като част от военнослужещите са залавяни и връщани обратно на фронта, след което отново са дезертирали.

„Все повече войници не виждат смисъл във войната“



Според активиста много от мобилизираните първоначално са приемали официалната версия на Кремъл за войната, но преживяното на фронта е променило възгледите им.

„Все повече войници разбират, че не воюват срещу нацисти и не защитават Русия от НАТО. Те виждат как са третирани от собствените си командири и започват да се питат защо изобщо са там“, казва Чебикин пред Kyiv Post.

По думите му инфлацията е намалила привлекателността на високите военни възнаграждения, а големите загуби на фронта карат мнозина да стигнат до извода, че бягството е по-добра алтернатива от участието във войната.

Паралел с Първата световна война



Чебикин смята, че историческите прилики с Първата световна война стават все по-видими.

Според него тогава много руски войници също постепенно са стигнали до извода, че загиват за цели, които не са свързани с техните интереси. Масовите дезертьорства отслабват армията и допринасят за политическите сътресения в Руската империя през 1917 г.

Активистът подчертава, че историята няма да се повтори по същия начин, но вижда сходни процеси сред част от руските военни днес. Именно затова определя дезертьорството като една от най-важните форми на антивоенна съпротива в съвременна Русия.

Войната вече се усеща далеч от фронта



Според Чебикин последствията от войната стават все по-видими и за обикновените руснаци.





Той посочва, че дори в родния му Омск, на над 3000 километра от Украйна, властите ограничават достъпа до интернет и въвеждат мерки за сигурност под предлог за заплаха от украински дронове. Успоредно с това Кремъл засилва контрола върху информацията и достъпа до социални мрежи и независими източници на новини.

Според активиста именно съчетанието между продължителната война, нарастващия държавен контрол и умората сред военнослужещите постепенно подкопава подкрепата за конфликта, дори ако рейтингът на президента Владимир Путин остава висок.