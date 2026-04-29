Какво е животът за диктатора: Ким възхвалява войници-самоубийци от руския фронт

Редактор: Илияна Маринкова
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун публично похвали севернокорейски войници, които са се самовзривили по време на бойни действия в подкрепа на Русия срещу Украйна. В реч в Пхенян той определи подобни действия като „висша форма на лоялност“, а загиналите – като „герои“, съобщава държавната агенция KCNA. По думите му войниците са избрали „саможертва без колебание“, за да защитят „честта“ на страната.
 

Данни за хиляди изпратени войници


Според оценки на Национална разузнавателна служба на Южна Корея най-малко 15 000 севернокорейски войници са изпратени да подкрепят руските сили в района на Курск, като над 6000 от тях са загинали. Данните не са официално потвърдени от Москва или Пхенян, пише BBC.

 

Разузнавателни източници и избягали от режима твърдят, че войниците са получавали указания да не попадат живи в плен, включително чрез самоубийство.







Свидетелства от фронта


По-рано южнокорейската телевизия MBC излъчи интервю с пленени севернокорейски войници в Украйна. Един от тях заявява, че съжалява, че не е отнел живота си.

 

„Всички други се взривиха. Аз не успях“, казва той.

 

Според разузнаването на Сеул в лични записки на загинали войници също има данни за подобни практики.

 

Идеология и контрол


В Северна Корея пленяването се счита за предателство, което обяснява крайните мерки, до които се прибягва. В речта си Ким Чен-ун също така отдава почит на всички загинали, независимо от обстоятелствата, при които са загубили живота си.

 

На церемонията присъстват и високопоставени представители на Русия, включително министърът на отбраната Андрей Белоусов и председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

 

Задълбочаващо се сътрудничество


През юни 2024 г. Владимир Путин и Ким Чен-ун подписаха споразумение за взаимна помощ при „агресия“ срещу една от страните. Освен войници, Пхенян е поел ангажимент да изпрати и работници за възстановяване на засегнати райони.

 

Случаят подчертава до каква степен авторитарните режими могат да изискват крайна саможертва от своите войници, включително извън собствените си граници. 

