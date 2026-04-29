Данни за хиляди изпратени войници



Според оценки на Национална разузнавателна служба на Южна Корея най-малко 15 000 севернокорейски войници са изпратени да подкрепят руските сили в района на Курск, като над 6000 от тях са загинали. Данните не са официално потвърдени от Москва или Пхенян, пише BBC.

Разузнавателни източници и избягали от режима твърдят, че войниците са получавали указания да не попадат живи в плен, включително чрез самоубийство.















Свидетелства от фронта



По-рано южнокорейската телевизия MBC излъчи интервю с пленени севернокорейски войници в Украйна. Един от тях заявява, че съжалява, че не е отнел живота си.

„Всички други се взривиха. Аз не успях“, казва той.

Според разузнаването на Сеул в лични записки на загинали войници също има данни за подобни практики.

Идеология и контрол



В Северна Корея пленяването се счита за предателство, което обяснява крайните мерки, до които се прибягва. В речта си Ким Чен-ун също така отдава почит на всички загинали, независимо от обстоятелствата, при които са загубили живота си.

На церемонията присъстват и високопоставени представители на Русия, включително министърът на отбраната Андрей Белоусов и председателят на Държавната дума Вячеслав Володин.

Задълбочаващо се сътрудничество



През юни 2024 г. Владимир Путин и Ким Чен-ун подписаха споразумение за взаимна помощ при „агресия“ срещу една от страните. Освен войници, Пхенян е поел ангажимент да изпрати и работници за възстановяване на засегнати райони.

Случаят подчертава до каква степен авторитарните режими могат да изискват крайна саможертва от своите войници, включително извън собствените си граници.