Речта на британския монарх беше директен отговор на редовните критики на Тръмп към съюзниците от НАТО. Чарлз III припомни принципа на колективната отбрана, залегнал в член 5, и историческата солидарност, последвала терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

„Отговорихме на предизвикателството заедно, както правим вече повече от век – рамо до рамо“, каза кралят, като по този начин ефективно подчерта важността на единството на Запада пред лицето на съвременните предизвикателства.



Чарлз III също така призова за „непоколебима решителност“ в защитата на Украйна, което е ясен сигнал към Вашингтон да не се отказва от подкрепата си за Киев. На фона на войната това се превърна в един от най-директните призиви от съюзник на САЩ по украинския въпрос директно на американската политическа сцена.

Думите му идват на фона на напрежение в трансатлантическите отношения и дебати в САЩ относно ролята на страната в глобалните конфликти.

Скрита критика към Тръмп

В речта си монархът също така символично се позова на Магна Харта, подчертавайки, че дори кралят не е над закона – послание, което мнозина видяха като косвен отговор на критиките към стила на управление на Тръмп.



Междувременно, самият Тръмп възприе приятелски тон по време на срещата си с краля, наричайки го „фантастичен“ и подчертавайки „специалните отношения“ между САЩ и Обединеното кралство. Снимка на лидерите дори се появи в социалните мрежи на Белия дом с надпис „ДВАМА КРАЛЕ“, което предизвика подигравателна реакция от критиците на президента.

Речта на Чарлз III дойде на фона на разногласия между съюзниците по редица международни въпроси, от Близкия изток до ролята на военната подкрепа в глобалните конфликти. Британският премиер Киър Стармър преди това подчерта, че партньорството със САЩ е „незаменимо“, но изисква поддържане на споделени принципи.

Въпреки церемониалния характер на посещението, с неговите почетни караули, авиошоу и държавна вечеря, основното послание на речта беше политическо.

„Тръмп видя двама крале, Чарлз беше нещо съвсем различно“, заключава изданието.



Крал Чарлз е заявил пред Конгреса, че Съединените щати са „сърцето“ на НАТО, очевидно в отговор на заплахите на президента Доналд Тръмп да напусне алианса.

Крал Чарлз също така спомена терористичните атаки в Съединените щати от 11 септември 2001 г., когато за първи път беше приложен член 5 от Хартата на НАТО, намеквайки, че Украйна все още се нуждае от защита.

„Същата непоколебима решителност е необходима, за да защитим Украйна и нейните най-смелите хора – за да осигурим истински справедлив и траен мир“, каза той.