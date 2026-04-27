Понеделник, 27 Април 2026, 21:16
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Украйна може да бъде принудена да приеме загубата на част от територията си като част от бъдещо мирно споразумение с Русия. Той свързва тези отстъпки с перспективите на Украйна за членство в Европейския съюз, съобщава Reuters.
 

" В един момент Украйна ще подпише споразумение за прекратяване на огъня и, да се надяваме, в един момент и мирно споразумение с Русия. Тогава може да се случи, че част от украинската територия да не е вече украинска. Ако президентът (на Украйна) Володимир Зеленски иска да представи това на своя народ и да получи подкрепата на мнозинството, и ако се проведе референдум за това, тогава едновременно с това трябва да каже на народа: „Отворих пътя към Европа“ - каза Мерц по време на разговор с ученици в гимназията „Каролус-Магнус“ в Марсберг.

 

Мерц обаче предупреди, че не бива да се имат твърде големи очаквания относно бързото присъединяване на Киев към Съюза.

 

Той подчерта, че Украйна не може да се присъедини към блока, докато е във война, и че първо трябва да изпълни строги критерии, особено тези, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.

 

"Идеята на Зеленски за присъединяване към ЕС на 1 януари 2027 г. няма да се осъществи. Дори 1 януари 2028 г. не е реалистична дата", каза Мерц.

 

Като алтернатива той предложи въвеждането на преходни стъпки, като например предоставянето на Украйна на ролята на наблюдател в институциите на ЕС.


Мерц заяви, че е получил широка подкрепа за това предложение от европейските лидери на срещата на върха, проведена в Кипър от 14 до 20 април, на която е присъствал и Зеленски.

 

В същия период Европейският съюз отпусна на Украйна заем от 90 милиарда евро, покриващ по-голямата част от финансовите ѝ нужди до края на 2027 г.

 

Въпреки това, членовете на блока остават разделени относно динамиката на преговорите за присъединяване с Киев.

