Сенатът гласува с 51 гласа „против“ и 46 гласа „за“ отхвърляне на резолюцията за военните правомощия.

Републиканците почти единодушно се противопоставиха на резолюция, предложена от демократите, която би забранила на Тръмп да продължи военните операции срещу Иран.

Сенатор Ранд Пол беше единственият републиканец, който подкрепи резолюцията, докато Джон Фетерман беше единственият демократ, който гласува против нея.



Миналата седмица Сенатът също не успя да гласува по идентична мярка, с 52 гласа „за“ и 47 „против“, до голяма степен по партийна линия.

Това е петият опит на демократите да ограничат правомощията на президента на САЩ да използва военна сила в чужбина, като четири от тях са свързани с операции срещу Иран, а една - срещу Венецуела.

Гласуването по резолюциите е до голяма степен символично, тъй като те имат малък шанс да станат закон. Дори ако бъдат одобрени от двете камари на Конгреса, Тръмп има право да наложи вето върху документа. Отхвърлянето на вето би изисквало две трети от гласовете в Сената и Камарата на представителите, където републиканците имат мнозинство.

Припомняме, че едно проучване на Ройтерс показа, че само около 27% от американците одобряват операцията на САЩ в Иран.