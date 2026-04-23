Въпреки по-силния март, за цялото първо тримесечие у нас са регистрирани 11 606 нови автомобила, което е лек спад от 1,2% спрямо същия период на миналата година. Това показва, че пазарът в България все още не успява напълно да навакса изоставането си, въпреки засиленото търсене на електрифицирани модели.

На европейско ниво регистрациите на нови автомобили в ЕС са нараснали с 4% през първото тримесечие на 2026 г., достигайки близо 2,82 милиона автомобила. Само през март ръстът е по-осезаем – 12,5% на годишна база, с общо над 1,15 милиона новорегистрирани коли.

Основен двигател на пазара остава електрификацията. Делът на изцяло електрическите автомобили достига 19,4% за периода януари – март при 15,2% година по-рано, или общо над 546 хиляди регистрации. В същото време най-големите пазари в ЕС се развиват неравномерно – Германия, Франция и Италия отбелязват ръст, докато Белгия отчита лек спад.

Хибридните автомобили продължават да доминират с дял от 38,6% и над 1,08 милиона регистрации, подкрепени от силни продажби в страни като Италия и Испания. Плъгин хибридите също увеличават присъствието си до 9,5% от пазара.

За разлика от тях автомобилите с двигатели с вътрешно горене губят позиции. Регистрациите на бензинови коли намаляват с 18,2%, а делът им спада до 22,6%. При дизеловите автомобили също се отчита спад – с 15,7% до 7,7% пазарен дял.

Разликите между отделните страни са значителни. Най-силен ръст през март има в Хърватия (25,5%), Австрия (27,2%) и Дания (26,6%), докато спад се наблюдава в Кипър (-23,0%), Ирландия (-10,9%) и Люксембург (-0,8%).

Пазарът остава доминиран от големите автомобилни групи. Volkswagen Group е лидер с над 745 хиляди регистрации и ръст от 2,5%, следвана от Stellantis с около 489 хиляди автомобила (+8,5%) и BMW Group с над 189 хиляди (+5,2%).

В същото време някои производители отчитат спад – Renault Group намалява продажбите си с 8,4%, като при Dacia понижението е близо 19%. Toyota Group и Hyundai Group също регистрират лек спад.

На този фон електрическите марки се развиват най-бързо – Tesla увеличава продажбите си с почти 60%, а китайският производител BYD отчита впечатляващ ръст от близо 170%, което е най-високият темп сред всички компании.

Сред останалите марки Ford бележи спад от 18,9%, Nissan – от 8,3%, а Mitsubishi отчита най-сериозно понижение – почти 39%, сочат данните на Европейската асоциация на автомобилостроителите.