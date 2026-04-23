Четвъртък, 23 Април 2026, 17:33
Челен сблъсък на влакове в Дания: Най-малко 17 ранени, 4 в критично състояние

Източник: EPA Редактор: Frognews
Два местни влака се сблъскаха челно в Дания в четвъртък сутринта, като най-малко 17 души са ранени, а четирима от тях са в критично състояние. Инцидентът е станал северно от Копенхаген, по жп линия между Хилерьод и Кагеруп.
 

Службите за спешна помощ определиха случая като сериозен инцидент. По информация на полицията и спасителните екипи, всички пътници са евакуирани и няма хора, останали заклещени във влаковете.

 

Сблъсъкът е станал рано сутринта, около 6:30 часа местно време. На мястото са изпратени голям брой екипи – линейки, пожарни и спасители. Част от пострадалите са транспортирани до болници с хеликоптери.

 

Кадри от мястото показват два влака в жълто и сиво, с видими щети в предната част, спрели един срещу друг в гориста местност.

 

Кметът на община Грибсков, Трине Егетвед, съобщи, че сред пострадалите има хора, откарани по спешност в болница. Линията се използва ежедневно от местни жители, включително работещи и ученици.

 

Въпреки че Дания е известна с високите си стандарти за безопасност, страната има и предишни тежки жп инциденти. През 2019 г. катастрофа с влак отне живота на осем души, а 16 бяха ранени. Миналата година бърз влак се блъсна в селскостопанска машина на прелез, при което загина един човек и 27 бяха ранени.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Автомобилният пазар в България: Сериозен ръст на новите EV от началото на 2026 0| 1975 | Автомобилният пазар в България: Сериозен ръст на новите EV от началото на 2026 Путин изчерпва картите си в голямата политика: Русия губи статута си на суперсила 11| 3561 | Путин изчерпва картите си в голямата политика: Русия губи статута си на суперсила Европол идентифицира 45 украински деца, отведени насила в Русия и Беларус 1| 2448 | Европол идентифицира 45 украински деца, отведени насила в Русия и Беларус САЩ задържаха ирански кораб в Оманския залив, Техеран стреля по френски в Ормуз 2| 2987 | САЩ задържаха ирански кораб в Оманския залив, Техеран стреля по френски в Ормуз

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11452 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8634 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7389 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 7024 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6871 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5553 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5202 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5080 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
