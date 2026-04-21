Победителят на изборите на 19 април Румен Радев изрази несъгласие с публикации в големи западни медии, където той е определян като „проруски политик“, „скептик спрямо ЕС“ и „противник на Володимир Зеленский и помощта за Украйна“.

Повечето руски медии се въздържат от категорични оценки, но някои са категорични, че Радев със сигурност е бъдещият български премиер, който ще стопли отношенията с Русия и лично с Владимир Путин.

Предлагаме част от публикации в популярни руски медии.

Ето какво пише сайтът otr-online.ru, който е онлайн версия на Обществената телевизия на Русия.

„Радев в Европейския съюз е наричан проруски политик, въпреки че той отрича това. Радев твърди, че се придържа към пробългарската политика. Бившият президент бе цитиран от ТАСС, че помощта за Украйна води ЕС към криза, че киевският режим не трябва да бъде подпомаган. Самият Радев обаче нямало да се намесва в решенията на колегите му в ЕС.

„България няма да пречи на колегите да помагат на Украйна, но няма да участва в тази работа. Същото важи и за въпроса за неговото финансиране, който иска, нека плаща, няма да се намесваме, но не виждам смисъл да плащаме за тази помощ“, цитира ТАСС Радев.

Също така бившият президент на България в разговор с Ройтерс заяви, че ще се стреми към уважителни и равноправни отношения с Русия.

Чрез прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков веднага подкрепи тази позиция на Радев.

И ако Русия оцени положително промяната на властта в България, то в Европейския съюз тази ситуация буди силно безпокойство.

Противниците на унгарския премиер Виктор Орбан в рамките на ЕС нямаха време да се радват на изборната му загуба, тъй като неговият „двойник“ печели властта в България. Сега Радев ще заеме мястото на „несъгласието“ в сдружението и ще води същата политика като Будапеща, а именно да блокира помощта за Украйна и да изгради отношения с Русия. Това категорично мнение е на Юрий Самонкин, председателя на борда на „Центъра за изследване и развитие на евразийството“, експерт и член на Съвета за сигурност от Руската федерация.

„Докато все още не отписваме Унгария, както и Словакия, но към този двоен съюз се присъединява и България, чийто народ е уморен да е жертва на диктатурата на НАТО, ЕС и изкуствената русофобия. Не е изненадващо, че сега една напълно алтернативна сила печели изборите, които разглеждат България като самодостатъчен национален проект, а не поле за различни геополитически тестове, когато европейски служители от висок ранг подготвят колективния Запад за война срещу Русия“, смята Самонкин.

Новата система, която сега ще започне да се развива в България, ще бъде абсолютно антиукраинска, уверява още Самонкин. Според него Зеленски няма на какво повече да се надява по отношение на военната помощ, тъй като Радев е готов да заеме мястото на Орбан, а това е „най-лошият кошмар за Европейския съюз“ и киевския режим.

Сръбският президент Александър Вучич вече поздрави Радев за победата му на изборите, а това за пореден път подчертава, че „алиансът на несъгласието“, който не диктат на Европа се консолидира, казва Самонкин. Обикновените европейци са уморени от безкрайна русофобия, както се вижда от резултатите от парламентарните избори в България.

Самонкин е уверен, че Радев ще се обади на Владимир Путин и ще активира възстановяването на отношенията с Русия. Той също така не изключи, че политикът ще предложи своите възможности за създаване на съвместни проекти.

„Разбира се, ще приветстваме това, така че контактите ще бъдат засилени. Отделно взети европейски страни, където национално ориентираните сили могат да спечелят, вече де факто излизат от общата атлантическа коалиция към отстъплението на сделките или някои печеливши споразумения с Русия извън Европейския съюз. Тоест, виждаме такъв цивилизационно политически колапс на Европейския съюз, когато всяка страна започва да играе за собствените си интереси на независимост“, обобщава политологът.

Популярното издание gazeta.ru също коментира резултатите от изборите в България на 19 април.

В статия със заглавие „нашите братски хора се завръщат“, четем:

„Съветът на федерацията изслуша изявленията на Радев за Русия и благодарността му към руския народ за спасяването на България от османското потисничество. Москва се надява, че човек, който помни историята и е готов да изгради конструктивни отношения с Русия, най-накрая е дошъл на власт в една от страните от ЕС.

„Струва ми се много важно, че Радев в едно от изказванията му подчертава, че българите са източнославянският народ, православен народ, който е много близък по дух и традиции с руския. Това са нашите братски хора. Това е много добър знак за развитието на бъдещите отношения между Москва и София“, заявява пред изданието Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията,

Той изрази надежда, че с идването на ново ръководство в България „тази пресилена еуфория“ за сближаването с Европейския съюз, ще приключи. Според сенатора мнозина в България са осъзнали, че Европейският съюз не е в състояние да предостави на страните си членки гаранции за развитие и не може да изпълнява обещанията си.

„Много хора в България разбират, че нито Европейският съюз, нито НАТО могат да осигурят на съюзниците си икономическа стабилност и военна сигурност. Ние в Москва винаги сме били отворени за контакти с България. Тази страна продължава да получава руски газ през Турския поток и мисля, че новото правителство ще бъде заинтересовано да продължи тези доставки“, заключи Джабаров.

Владимир Джабаров многократно заявава публично и в медии: "България нямаше да съществува, ако не беше освободена от Червената армия. Нямаше да я има и без Съватския съюз". И още: "Братушките направиха глупав избор с НАТО и ЕС. Ще съжаляват".

ТАСС припомня: Още като президент Румен Радев заяви, че „Украйна е обречена във войната срещу Русия. Въоръжаването на Киев не е решение, а проблем“. Радев подчертава също, че „Руската федерация не може да бъде враг на България“. Той призовава също безсмислените санкции срещу Русия да бъдат отменени.