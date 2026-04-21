Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия?

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Крехкото примирие в Близкия изток може да се окаже неочакван плюс за Украйна, но ефектът му зависи изцяло от това дали ще се задържи. Анализатори предупреждават, че ситуацията остава нестабилна и рискът от нова ескалация е висок.
 

След ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари беше договорено двуседмично примирие с Техеран на 8 април. По-късно Израел постигна отделно споразумение за прекратяване на огъня и с Хизбула, пише Kyiv Independent. 

 

Иран за кратко отвори Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ – но бързо го затвори отново заради американска блокада. Това показа колко нестабилна остава ситуацията.








Ефектът върху Украйна


Един от основните ефекти от примирието е спадът в цените на петрола. Те се понижиха от около 120 долара за барел през март до под 92 долара в средата на април. Това намалява приходите на Русия, които финансират войната ѝ в Украйна.

 

Ако примирието се запази, вниманието на Запада може отново да се насочи към Украйна. Това означава и по-добър достъп до оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана като Patriot.

 

Според експерти това би позволило пренасочване на ресурси, които в момента са разпределени между няколко конфликта.


Рисковете при нова ескалация


Ако войната между САЩ и Иран се възобнови, последствията за Украйна могат да бъдат сериозни. Конфликтът ще отклони вниманието и ресурсите на Запада.

 

Военната помощ за Киев може да намалее, тъй като САЩ и съюзниците ще пренасочат оръжия към Близкия изток. Това включва ключови системи като ракети за ПВО и прецизни боеприпаси.

 

Допълнително напрежение може да възникне и между САЩ и европейските съюзници, което би отслабило координацията в подкрепа на Украйна.


Енергийната карта


Ескалация в региона почти сигурно ще доведе до нов скок в цените на петрола. Това директно облагодетелства Русия, която разчита на износа на енергийни ресурси за финансиране на войната.

 

В същото време Украйна може да се сблъска с проблеми в снабдяването с горива, което би затруднило военните операции.


Крехко примирие


Анализаторите са единодушни, че примирието е нестабилно. Основна причина е липсата на ясно договорени условия и продължаващата американска блокада на ирански пристанища.







Иран може да отговори чрез свои съюзници, включително хутите в Йемен, което би застрашило и други ключови морски маршрути.

 

Ако това се случи, глобалните пазари могат да реагират рязко, а вниманието на света отново ще се насочи към Близкия изток – за сметка на Украйна.


Примирието дава кратък прозорец на Украйна – по-ниски цени на петрола и шанс за връщане на вниманието на Запада. Но ако то се разпадне, ефектът може да се обърне напълно и да работи в полза на Русия.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата 0| 188 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата Трус на „Позитано“ 20: Борислав Гуцанов поиска оставката на Крум Зарков 2| 360 | Трус на „Позитано“ 20: Борислав Гуцанов поиска оставката на Крум Зарков Нова цел на руските удари в Украйна – водоснабдяването на селищата 0| 324 | Нова цел на руските удари в Украйна – водоснабдяването на селищата

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 22| 10548 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8478 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 7858 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7352 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7183 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6808 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6041 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 5861 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
