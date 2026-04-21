Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия?
След ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари беше договорено двуседмично примирие с Техеран на 8 април. По-късно Израел постигна отделно споразумение за прекратяване на огъня и с Хизбула, пише Kyiv Independent.
Иран за кратко отвори Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ – но бързо го затвори отново заради американска блокада. Това показа колко нестабилна остава ситуацията.
Ефектът върху Украйна
Един от основните ефекти от примирието е спадът в цените на петрола. Те се понижиха от около 120 долара за барел през март до под 92 долара в средата на април. Това намалява приходите на Русия, които финансират войната ѝ в Украйна.
Ако примирието се запази, вниманието на Запада може отново да се насочи към Украйна. Това означава и по-добър достъп до оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана като Patriot.
Според експерти това би позволило пренасочване на ресурси, които в момента са разпределени между няколко конфликта.
Рисковете при нова ескалация
Ако войната между САЩ и Иран се възобнови, последствията за Украйна могат да бъдат сериозни. Конфликтът ще отклони вниманието и ресурсите на Запада.
Военната помощ за Киев може да намалее, тъй като САЩ и съюзниците ще пренасочат оръжия към Близкия изток. Това включва ключови системи като ракети за ПВО и прецизни боеприпаси.
Допълнително напрежение може да възникне и между САЩ и европейските съюзници, което би отслабило координацията в подкрепа на Украйна.
Енергийната карта
Ескалация в региона почти сигурно ще доведе до нов скок в цените на петрола. Това директно облагодетелства Русия, която разчита на износа на енергийни ресурси за финансиране на войната.
В същото време Украйна може да се сблъска с проблеми в снабдяването с горива, което би затруднило военните операции.
Крехко примирие
Анализаторите са единодушни, че примирието е нестабилно. Основна причина е липсата на ясно договорени условия и продължаващата американска блокада на ирански пристанища.
Иран може да отговори чрез свои съюзници, включително хутите в Йемен, което би застрашило и други ключови морски маршрути.
Ако това се случи, глобалните пазари могат да реагират рязко, а вниманието на света отново ще се насочи към Близкия изток – за сметка на Украйна.
Примирието дава кратък прозорец на Украйна – по-ниски цени на петрола и шанс за връщане на вниманието на Запада. Но ако то се разпадне, ефектът може да се обърне напълно и да работи в полза на Русия.
