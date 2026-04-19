Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев обяви, че победата му е била „нормална и закономерна“, базирана на подкрепата от площадите в цялата страна. Той подчерта, че голямата отговорност сега е съставянето на стабилно правителство, за да се избегнат нови избори. Радев директно се обърна към ПП-ДБ с очакване да изпълнят ангажиментите си за радикална смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС) и рестарт на съдебната система.

От щаба на ГЕРБ реагираха на победата на Радев със сдържан скептицизъм. В официална позиция те благодариха на избирателите си, но напомниха на „Прогресивна България“, че спечелването на избори е само първата крачка. „Да спечелиш е едно, да управляваш – съвсем друго“, заявиха от партията на Бойко Борисов, като подчертаха, че няма да влизат в безпринципни „сглобки“ и че преговорите тепърва ще решат кой действително ще разполага с властта.

Лидерите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Асен Василев и Ивайло Мирчев поздравиха Радев, но веднага фокусираха вниманието върху „изолацията на ГЕРБ и ДПС“. Според тях новата ситуация в Народното събрание оставя модела „Пеевски-Борисов“ без блокираща квота, което отваря исторически шанс за избор на нов главен прокурор и прекъсване на институционалния застой.

Лидерът на БСП Крум Зарков пое пълна отговорност за резултата на социалистите и също поздрави победителите. Той акцентира върху нуждата от „компетентно и почтено“ правителство, което спешно да приеме бюджет за 2026 година. Зарков даде знак, че БСП е готова за диалог в името на стабилността, но тепърва ще обсъжда опциите си на вътрешни съвети.