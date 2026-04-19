Започна предаването на изборните протоколи

Започна приемането на изборните протоколи в зала „Арена 8888“ в София, където вече пристигат представители на секционните избирателни комисии от 23-ти и 25-и МИР. Това съобщи председателят на 23-та Районна избирателна комисия Полина Витанова.
 

Първи в залата пристигнаха комисии от 23-ти МИР, а малко по-късно започнаха да предават протоколите си и представители от 25-и МИР.

 

По думите на Витанова изборният ден е започнал спокойно, но впоследствие са възникнали затруднения. В няколко секции в район „Студентски“ се е стигнало до струпване на избиратели, което е наложило удължаване на гласуването до 21:00 ч.

 

Регистрирани са и проблеми с машинното гласуване. В шест секции устройствата са спрели напълно, а в една не са били предоставени карти за гласуване. В много от секциите са отчетени неизправности – липса на разпечатана бюлетина, излизане само на отрязък или празен фиш.

 

В зала „Асикс Арена“ ще се приемат протоколите на секционните комисии от 24-ти МИР.

 

В столицата гласуването се проведе в общо 1654 секции в трите многомандатни района. В 23-ти МИР избирателите са над 431 хиляди и разпределят 19 мандата, в 24-ти МИР – над 435 хиляди с 13 мандата, а в 25-и МИР – над 353 хиляди избиратели с 14 депутатски места.


Процесът по предаване на изборните книжа започна и в страната. В Русе първите секционни комисии пристигнаха в зала „Арена Русе“, където е организиран изборният център за обработка на резултатите.

 

Още в 19:56 ч. пред залата се появиха представители на мобилна секция за трудноподвижни хора. По думите на заместник-председателя Даниела Киселова в нея са гласували 44 души, а изборният ден е преминал спокойно.

 

Малко след това пристигнаха и представители на друга сходна секция, в която правото си на глас са упражнили 43 избиратели.


Предаването и обработката на протоколите традиционно продължава с часове, като в изборните центрове се очаква струпване на комисии и възможно забавяне. Резултатите ще се въвеждат поетапно, а първите официални данни от ЦИК се очакват по-късно през нощта.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
