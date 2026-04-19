Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Данните на различните социологически агенции показват ясно нарастваща избирателна активност през изборния ден. Към 16:00 ч. тя достига 33,2% според екзитпола на „Тренд“, което потвърждава засилената мобилизация на избирателите. По-висока стойност отчита „Галъп Интернешънъл Болкан“, според която около 39% от имащите право на глас вече са упражнили вота си към същия час.
 

По-рано през деня активността също бележи стабилен ръст. Към 14:00 ч. тя е 26,9% по данни на „Алфа Рисърч“, а към 13:30 ч. – 22,7% според „Маркет ЛИНКС“. В 13:00 ч. активността достига 23,6% („Мяра“), а към 12:00 ч. – 17,7% по данни на „Тренд“, докато екзитпол на „Галъп Интернешънъл Болкан“ отчита около 22% към същия час.

 

Тенденцията на ръст се наблюдава още от сутрешните часове. Към 8:30 ч. активността е била 1,1% („Маркет ЛИНКС“), а в 9:00 ч. достига 4,9% („Алфа Рисърч“), което е по-високо спрямо същия час на предходните избори през 2024 г. Към 10:00 ч. активността вече е между 7,7% и 8%.

 

Официалните данни на ЦИК също потвърждават тенденцията – към 11:00 ч. активността е 12,12%, при 9,55% на предходния вот. Най-висока е тя във Враца – 17,13%, а най-ниска в Кърджали – 7,80%.

 

Различията в данните между агенциите се дължат на различни методологии – част от тях използват екзитпол, а други извадкови проучвания. Въпреки това всички измервания сочат по-висока активност спрямо предишните избори.

 

Прогнозите остават за силен интерес през целия ден, като се очаква избирателната активност да надхвърли 50%.

 

Право на глас имат над 6,6 млн. български граждани. В страната са разкрити около 12 000 секции, като в над 9000 от тях може да се гласува и с машина. Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч., с възможност за удължаване до 21:00 ч. при наличие на чакащи избиратели.

Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено 0| 338 | Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран 0| 378 | Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11258 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 23| 7788 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6914 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 5402 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4691 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет 7| 3957 | Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3631 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
