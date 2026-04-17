Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?

Възмутени партийни конкуренти го нападнаха остро, обвиниха го в национално предателство. Късно се сетиха. Радев отдавна флиртува с путинофилите и това не е театър, а стратегия. Писана е някъде навън, но той я изпълнява прилежно и последователно. Всички медийни предупреждения той нарече платени и злонамерени. Ограмните средства, позволиха това да се внушава постоянно, по всякакъв начин и навсякъде. Службите не реагираха.

Част от тази стратегия е Радев да подигра и унизи всички, които вярват, че европейския път е пътят за България. И той го направи. Присмя се и на близо 3 милиона българи, които живеят, творят, учат и се развиват в свободния западен свят. Каза им „майната ви, без вас сме по-добре и ще успеем“. Ще успее да ни върне там, откъдето ни изпуснаха, както се изрази преди време кагебиста ген. Решетников…

Стане ли Радев премиер, каквато преспектива се очертава, очаквайте завръщане на руските канали, които бяха спрени в страните от ЕС заради кървавата война на Путин срещу независима Украйна. Може и руска телевизия в петък да започне да се излъчва на мястото на БНТ. По БНР ще чуем забравеното „Говорит Москва“ – предаване на руски с новини и коментари.

Английският и другите западни езици в училищата ще се „свият“, за да направят място на задължителния руски.





Снимка от Фейсбук: Радев не се шегува. Русифицирането започва...

Абсурдно? Но нали сме Абсурдистан, забравихте ли? Тук всичко е възможно. Мафиоти и криминални типове са в политиката и парламента от години. От корупция губим близо 12 милиарда евро на година, но осъдени няма. Газим вода, но близо милион българи са на воден режим. Бетонирахме Черноморието, а уж било невъзможно. Ресторантите ни по-скъпи от тези на Ривиерата и Монако. Имаме най-много болници на глава от населението в Европа, но сме най-болните. Най-масовата кола у нас е Мерцедес. Бедни сме, но 35% от икономиката ни е в сивия сектор. И по цени на имотите стигнахме Париж.

Много абсурдни за света неща у нас са реалност.

Не подценявайте желанието да бъдат есхумирани социализЪмът, дружбата во веки веков с Москва, Йосиф Кобзон в музикалния ефир и прочие съветски благини.

Радев е оръжието на реваншизма. Не се заблуждавайте от лозунгите за светло бъдеще, равенство, братство, справедливост, мир, борба с олигарсите и корупцията. Сега им се радвате, но ще изтрезнеете и главите ще ви болят ужасно.

Руските тайни служби знаят как се правят тези неща. България е била техен опитен полигон неведнъж. "Да ви върнем у дома", е тяхната задача.

Реваншизъм на тоталитарния модел и вождизма срещу демокрацията. Колкото и да я презирате днес, скоро ще разберете, какво са ви отнели.

Емил Азар