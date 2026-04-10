Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2839 | АКТУАЛНО

Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница

Разпети петък е денят, в който Божият син Исус Христос е разпнат, за да стане изкупителна жертва за греховете на човечеството. На този ден Исус е погребан в каменен саркофаг в пещера, пред която е поставен огромен камък, а входът се пази от охрана.
 

На този ден, в храмовете се извършва неговото опело. На утринната служба се четат дванадесет откъса от Евангелието, които разказват за страстите (от църковнославянски – страданията) на Исус Христос.

 

По време на богослужението, вярващите държат в ръце запалени свещи, символ на величието на Спасителя по време на страданията му и духовното бодърстване на християните. Неслучайно именно в този ден от Страстната седмица постът е особено строг - църквата повелява да не се яде и да не се пие нищо, дори вода.

 

На Велики петък, когато Спасителят умира, през деня не се служи Света литургия.

 

Изнася се Христовата плащаница, в която тялото му е било завито след свалянето от кръста. Преди началото на службата в средата на храма се издига "гробът" Христов, украсен с цветя, а на престола се поставя плащеницата - парче плат, на което е извезан образът на положения в гроба Спасител. Песнопенията са посветени на страданията и смъртта Христови.


В наши дни плащеницата обикновено се поставя на маса и православните християни минават под нея. За църковния ритуал това действие има стойност на поклон пред гроба Господен, а за народната традиция - на надежда за здраве.


Вечерта се извършва Опелото Христово, на което се съпреживява смъртта му.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 