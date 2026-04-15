Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 19:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1620 | АКТУАЛНО

България участва в 8 европроекта за киберсигурност, спътници, военни технологии

Редактор: Frognews
България ще участва в осем съвместни европейски проекта в областта на отбраната, финансирани от Европейската комисия. Това показват представени днес данни на институцията, цитирани от БТА. Общият бюджет на одобрените 57 проекта възлиза на 1,07 милиарда евро.
 

Страната ни ще се включи в проект за повишаване на киберсигурността с обща стойност над 52 млн. евро. Предвидено е участие и в разработването на орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за създаване на евтини разузнавателни спътници на стойност над 65 млн. евро.

 

Български екипи ще участват още в проект за около 5 млн. евро, насочен към оценка на разузнавателни данни чрез квантови технологии. Допълнително страната ще се включи в проект за близо 79 млн. евро, свързан с нуждите на военноморските сили.

 

Сред останалите инициативи са развитие на системи за въздушен бой с бюджет от близо 28 млн. евро, както и създаване на тренажори за военна подготовка с използване на лазерни технологии и изкуствен интелект за около 4 млн. евро.

 

България ще участва и в проект за близо 6 млн. евро, който предвижда разработване на устройства за откриване на високоскоростни цели при условия на ограничена видимост.

 

Проектите са част от усилията на Европейския съюз за засилване на отбранителните способности и технологичната независимост на държавите членки.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3894 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 4055 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 24/7: Москва атакува българските мозъци. Центрове на руската пропаганда у нас 16| 10472 | 24/7: Москва атакува българските мозъци. Центрове на руската пропаганда у нас Комисията по досиетата обяви 31 кандидати за депутати с минало в Държавна сигурност 10| 7739 | Комисията по досиетата обяви 31 кандидати за депутати с минало в Държавна сигурност

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11158 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 6| 4133 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3911 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3894 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3892 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3724 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3695 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3286 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 