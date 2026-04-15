Страната ни ще се включи в проект за повишаване на киберсигурността с обща стойност над 52 млн. евро. Предвидено е участие и в разработването на орбитални системи с двойно предназначение с бюджет над 57 млн. евро, както и в проект за създаване на евтини разузнавателни спътници на стойност над 65 млн. евро.

Български екипи ще участват още в проект за около 5 млн. евро, насочен към оценка на разузнавателни данни чрез квантови технологии. Допълнително страната ще се включи в проект за близо 79 млн. евро, свързан с нуждите на военноморските сили.

Сред останалите инициативи са развитие на системи за въздушен бой с бюджет от близо 28 млн. евро, както и създаване на тренажори за военна подготовка с използване на лазерни технологии и изкуствен интелект за около 4 млн. евро.

България ще участва и в проект за близо 6 млн. евро, който предвижда разработване на устройства за откриване на високоскоростни цели при условия на ограничена видимост.

Проектите са част от усилията на Европейския съюз за засилване на отбранителните способности и технологичната независимост на държавите членки.