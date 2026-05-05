И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва

Редактор: Красен Бучков
Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че ще посети Москва на 9 май за честванията на Деня на победата и ще се срещне с президента Владимир Путин, съобщи словашката държавна информационна агенция TASR. Въпреки това, той промени плановете си и няма да присъства на военния парад.
 

“Ще положа цветя на Гроба на Незнайния воин на Червената армия, за да изразя благодарност за освобождението от името на словаците, и е планирана кратка среща с президента Путин. Това е всичко. Няма да присъствам на никакъв военен парад. Форматът ще бъде същият като преди“, каза Фицо пред журналисти на Фицо на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван. Преди това той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и обяви, че подкрепя Украйна по пътя й към членство в ЕС.

 

Фицо ще пристигне в Москва с автомобил, тъй като много страни отказаха да пуснат самолета му.

 

 

Фицо многократно е изразявал скептицизъм относно подкрепата на европейските страни за Украйна и се е застъпвал за възстановяване на политическите отношения с Русия. Сега той заявява, че мирно споразумение с Русия без участието и съгласието на Украйна е невъзможно.

 

Досега присъствие на парада публично са потвърдили беларуският президент Александър Лукашенко, казахстанският президент Касъм-Жомарт Токаев и киргизкият лидер Садир Джапаров. Лидерите на непризнатите републики Абхазия и Южна Осетия също планират да присъстват.

 

Миналата седмица Министерството на отбраната обяви, че поради „настоящата оперативна обстановка“ тазгодишният парад за Деня на победата на Червения площад ще се проведе без военна техника, а ще присъстват студенти от военните училища „Суворов“ и „Нахимов“, както и кадетски корпуси.

