По думите му проблемът е добре известен от десетилетия, като свлачището обхваща обширен район – от курорта до града.

Още преди години е започнало съвместно проучване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но финансирането е било прекратено и дейностите са спрели.

Мелемов уточни, че недовършената сграда в близост до свлачището има издадено разрешение за строеж от 2006 г., придружено с геоложко проучване, и по документи е законна.

„Общината единствено може да обяви бедствено положение, за да даде възможност на държавата да вземе бързи мерки. Ние нямаме финансов ресурс да се справим със свлачищата“, подчерта кметът.

Във връзка със ситуацията са обсъдени и обходни маршрути. Проведена е среща с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и областния управител, като е поет ангажимент за спешен ремонт на подпорната стена в района на Стойките.