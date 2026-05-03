Руските бомбардировачи са били ескортирани от изтребители Су-30СМ и по време на полета са извършили въздушно зареждане с гориво.



"Стратегически ракетоносци Ту-95МС на далечната авиация на руските Въздушно-космически сили извършиха планиран полет във въздушното пространство над неутралните води на Баренцово и Норвежко море", съобщи Министерството на отбраната на Русия, информира Daily Express.



Случаят идва на фона на предупреждение от заместник-председателя на Съвета за сигурност и бивш руски премиер Дмитрий Медведев, че светът се движи към ядрена война.

"Ядреният апокалипсис е напълно възможен. Тези, които не го осъзнават, са фантазьори или глупаци. Ние не искаме това да се случи. Въпреки това подобен сценарий не бива да бъде игнориран. Трябва да бъдем подготвени за него. За тази цел страната ни разполага със стратегически ядрени сили. Тези сили са поддържани и в готовност", заяви той.