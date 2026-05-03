Розопроизводители започват кампанията на загуба, площите намаляват

Стойността на килограм набран розов цвят към днешна дата е 3,04 евро. Държавата изисква розопроизводителите да сключат договори с розопреработватели до 15 април, но изкупната цена е само 2,50 евро, обясни Венелин Великов в ефира на Нова телевизия.
 

При среден добив на розов цвят от 300 килограма на декар се калкулират загуби от 150 евро на декар. Разходите за декар в градините с маслодайна роза са около 2000 евро. „1000 евро за създаване на насаждението и още 1000 евро за отглеждането му, за да стигнем до момента, в който очакваме цъфтежа на маслодайната роза”, казва Великов.

 

„Започваме кампания отново на загуба и тя ще бъде още по-трудна – заради високата цена на горивата, заради липсата на работна ръка и заради липсата на държавата”, казва Христина Чолпанова.

 

И двамата признават, че всичко в розовите градини се извършва на ръка.

 

Така площите със символа на България все повече намаляват.

 

„Ако досега са били примерно 50 000 декара, сега вече са около 20 000 декара. Намаляват с всяка изминала година, с всяка кампания. Става все по-трудно и по-тежко за нас розопроизводителите, които останахме много малко”, казва Чолпанова.

 

А неизвестните преди старта на кампанията са много.

 

„Със сигурност розоберачите ще искат повече пари, най-вече заради горивото. Горивото стана много скъпо и това отново ще окаже негативно влияние върху нас. Климатичните условия също оказват влияние. Ако розата започне да цъфти и температурите станат много високи, ще имаме много кратък розобер. Това за нас ще бъде пагубно”, казва Чолпанова.

Символът на България – маслодайната роза, и произведеното от нея „течно злато“, могат да бъдат съхранени с помощта на държавата, смятат розопроизводителите. Те настояват за обвързана подкрепа от държавата от поне 200 евро на декар.

 

