Понеделник, 04 Май 2026, 12:46
18 тона опасни фъстъци от Египет хванати във Варна

Редактор: Frognews
Осемнадесет тона фъстъци с черупка от Египет, съдържащи опасно високи нива на плесени, няма да бъдат допуснати до българския пазар, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.
 

Нейни инспектори във Варна са установили, че ядките съдържат от три до пет пъти над допустимите норми, т.нар. афлатоксини – силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София.

 

"Най-голямо е наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества рискът от рак на черния дроб се увеличава. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни", обясняват от агенцията.

 

В момента контейнерът с опасните фъстъци е задържан на митницата. По процедура, вносителят има право да поиска контролно изследване и, ако то потвърди първоначалния резултат, е изправен пред следните варианти – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на афлатоксини.

