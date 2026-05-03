Световен хит: Стотици се състезаваха за най-дълбок сън

Тазгодишното състезание за преспиване, от което много южнокорейци отчаяно се нуждаят предвид ежедневната си преумора и натоварения си начин на живот, е организирано по нови правила - участниците трябва да носят костюм на спяща красавица или принц, да пристигнат уморени и сити.



Всеки участник е снабден с устройство, което отчита сърдечния ритъм, въз основа на което се определя дали е в дълбок сън.

Състезанието продължи от 15:00 до 18:00 часа местно време, а победителят стана 80-годишен мъж.