Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2258 | НОВИНИ

Църковен празник на 3 май – поверия, забрани и традиции

Църковен празник на 3 май – поверия, забрани и традиции
На 3 май православната църква почита Свети Тимотей и Света Мавра, които са пострадали за вярата си по време на гоненията при император Диоклециан (284-305). Свети Тимотей бил християнин от Египет, служил като четец в църквата и бил отговорен за преписване и пазене на богослужебни книги. На този ден се спазват определени традиции и забрани, които са важни за вярващите.
 

Той бил обвинен, че укрива християнски текстове и отказал да ги предаде, заради което бил жестоко измъчван и ослепен, но останал непоколебим във вярата си.


По-късно при него била доведена съпругата му Мавра, за да бъде разколебана вярата им, но тя също приела страданията и се изповядала като християнка. Двамата издържали тежки мъчения, като според преданието били разпнати и прекарали девет дни на кръстове, обърнати един към друг.


На този ден човек трябва да се въздържа от всичко, което нарушава тишината, концентрацията и духовния фокус. Трябва да се избягват груби думи, спорове и гняв.

 

Също така, на този ден човек трябва да избягва домакинските задължения – никакво чистене, шиене, плетене, бродиране или какъвто и да е физически труд, като цепене на дърва, рязане с трион. Това е време за тиха молитва, траур и вътрешно пречистване. Вярва се, че нарушаване на тези забрани привлича нещастие в живота на човек.

 

Вярващите се обръщат към светците с молба за подкрепа по време на болест. Нашите предци вярвали в лечебната сила на огъня дори след като той е угаснал – затова са използвали дървени въглища и пепел като талисман срещу треска.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 249 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 239 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9882 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5929 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4785 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3825 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3717 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3202 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 