Църковен празник на 3 май – поверия, забрани и традиции

Той бил обвинен, че укрива християнски текстове и отказал да ги предаде, заради което бил жестоко измъчван и ослепен, но останал непоколебим във вярата си.



По-късно при него била доведена съпругата му Мавра, за да бъде разколебана вярата им, но тя също приела страданията и се изповядала като християнка. Двамата издържали тежки мъчения, като според преданието били разпнати и прекарали девет дни на кръстове, обърнати един към друг.



На този ден човек трябва да се въздържа от всичко, което нарушава тишината, концентрацията и духовния фокус. Трябва да се избягват груби думи, спорове и гняв.

Също така, на този ден човек трябва да избягва домакинските задължения – никакво чистене, шиене, плетене, бродиране или какъвто и да е физически труд, като цепене на дърва, рязане с трион. Това е време за тиха молитва, траур и вътрешно пречистване. Вярва се, че нарушаване на тези забрани привлича нещастие в живота на човек.

Вярващите се обръщат към светците с молба за подкрепа по време на болест. Нашите предци вярвали в лечебната сила на огъня дори след като той е угаснал – затова са използвали дървени въглища и пепел като талисман срещу треска.