Слънчева неделя, дъжд на места в Югоизточна България

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Под влиянието на обширен антициклон в по-голямата част от Източна Европа, както и в централните части от континента, ще остане слънчево. Интензивни и значителни по количество валежи от дъжд, придружени от грамотевична дейност, ще има във Франция и Испания. Райони с превалявания ще има и на Балканите, но вече главно в южните и източните части от полуострова.

У нас в началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, а в Източна не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана.

В сряда ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26-27°.

В четвъртък след обяд на места в западните райони от страната ще превали и прегърми; ще има и градушки.