Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Авиационните власти на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че авиотрафикът в страната се е нормализирал след отмяна на предпазните мерки, въведени по време на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран. Решението е взето след оценка на оперативните условия и сигурността, съобщи Генералната администрация за гражданска авиация, цитирана от държавната новинарска агенция УАМ.
Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност, отбелязва агенцията.
Преди войната летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.
Обединените арабски емирства обаче бяха подложени на повече обстрели дори от Израел по време на иранските отговори на атаките на САЩ и Израел. Летищата в Абу Даби и Дубай също бяха сред целите на режима в Техеран, което наруши напълно въздушния трафик.
Според наличната официална информация в ОАЕ загинаха 13 души, а други 224 бяха ранени по време на войната в Близкия изток.
