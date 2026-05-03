Дубай и ОАЕ отвориха небето си

Продължава непрекъснатото наблюдение в реално време, за да се гарантират най-високите нива на авиационна безопасност, отбелязва агенцията.

Преди войната летищата на ОАЕ, особено в Дубай, бяха ключови авиовъзли за международния трафик и сред най-натоварените в света.

Обединените арабски емирства обаче бяха подложени на повече обстрели дори от Израел по време на иранските отговори на атаките на САЩ и Израел. Летищата в Абу Даби и Дубай също бяха сред целите на режима в Техеран, което наруши напълно въздушния трафик.

Според наличната официална информация в ОАЕ загинаха 13 души, а други 224 бяха ранени по време на войната в Близкия изток.