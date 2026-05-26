12% ръст за ден разклаща пазара на електроенергия

Само ден по-рано средната цена е била 94,64 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за утрешния ден поскъпва с 12,67 процента.

Данните показват и ясни разлики в цените според часовете на потребление. Т.нар. пикова енергия (между 09:00 и 20:00 часа) е търгувана средно за 57,24 евро за мегаватчас. В същото време извън пиковите часове – през нощта и рано сутринта – цената достига 156,01 евро за мегаватчас.

Общо са продадени 89 617,53 мегаватчаса електроенергия.

В сегмента „в рамките на деня“ среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 59,89 евро за мегаватчас. За 15-минутните продукти цената достига 78,14 евро за мегаватчас, показват данните на борсата.



Какво стои зад движението на цените



Поскъпването не е изолиран случай, а част от динамиката на енергийния пазар, който реагира бързо на промени в търсенето и предлагането.

Цената на електроенергията на борсата се влияе от няколко основни фактора – прогнозите за потребление, метеорологичните условия, производството от различни източници и обмена на ток със съседни държави. Затова в рамките на един ден могат да се наблюдават сериозни разлики в цената.

Особено ясно това се вижда в разликата между пиковите и извънпиковите часове. В някои периоди на денонощието токът може да бъде няколко пъти по-скъп, което показва колко чувствителен е пазарът към моментното натоварване на системата.



Как това се отразява на бизнеса



Колебанията на борсата вече не са просто статистика, а реален фактор за компаниите, които купуват електроенергия на свободния пазар. Това са най-често малки и средни предприятия – производствени фирми, магазини, ресторанти и услуги.

За тях рязката промяна в цената означава трудност при планиране на разходите. При по-високи цени част от бизнеса е принуден да преразглежда себестойността на продуктите и услугите си почти в реално време.

Така електроенергията все по-рядко изглежда като стабилен разход и все повече като променлива величина, която влияе директно върху крайната цена за потребителя.



Борсата като „моментна снимка“ на системата



Пазарът „ден напред“ отразява не само текущото потребление, а и очакванията за него. В този смисъл той функционира като своеобразна моментна снимка на енергийната система – чувствителна към всяка промяна в условията.

Българският пазар също не е изолиран. Той е част от регионална енергийна мрежа, в която цените се влияят и от състоянието на съседни държави и трансграничните потоци на електроенергия.

Това прави системата още по-динамична и по-трудна за прогнозиране в дългосрочен план.



Електроенергията на борсата все по-ясно се превръща в силно динамичен ресурс, чиято цена се определя в реално време. В рамките на едно денонощие тя може да се променя значително, в зависимост от потреблението, условията и регионалния баланс.