Реклама / Ads
Петък, 29 Май 2026, 00:34
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2369 | БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

12% ръст за ден разклаща пазара на електроенергия

12% ръст за ден разклаща пазара на електроенергия
Редактор: Констанца Илиева
При средна цена от 106,63 евро за мегаватчас (без ДДС) е търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента „ден напред“, сочат данните след затварянето на търговията. Сделките са за доставка на ток на 27 май.
 

Само ден по-рано средната цена е била 94,64 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за утрешния ден поскъпва с 12,67 процента.

 

Данните показват и ясни разлики в цените според часовете на потребление. Т.нар. пикова енергия (между 09:00 и 20:00 часа) е търгувана средно за 57,24 евро за мегаватчас. В същото време извън пиковите часове – през нощта и рано сутринта – цената достига 156,01 евро за мегаватчас.

 

Общо са продадени 89 617,53 мегаватчаса електроенергия.

 

В сегмента „в рамките на деня“ среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 59,89 евро за мегаватчас. За 15-минутните продукти цената достига 78,14 евро за мегаватчас, показват данните на борсата.


Какво стои зад движението на цените


Поскъпването не е изолиран случай, а част от динамиката на енергийния пазар, който реагира бързо на промени в търсенето и предлагането.

 

Цената на електроенергията на борсата се влияе от няколко основни фактора – прогнозите за потребление, метеорологичните условия, производството от различни източници и обмена на ток със съседни държави. Затова в рамките на един ден могат да се наблюдават сериозни разлики в цената.

 

Особено ясно това се вижда в разликата между пиковите и извънпиковите часове. В някои периоди на денонощието токът може да бъде няколко пъти по-скъп, което показва колко чувствителен е пазарът към моментното натоварване на системата.


Как това се отразява на бизнеса


Колебанията на борсата вече не са просто статистика, а реален фактор за компаниите, които купуват електроенергия на свободния пазар. Това са най-често малки и средни предприятия – производствени фирми, магазини, ресторанти и услуги.

За тях рязката промяна в цената означава трудност при планиране на разходите. При по-високи цени част от бизнеса е принуден да преразглежда себестойността на продуктите и услугите си почти в реално време.

 

Така електроенергията все по-рядко изглежда като стабилен разход и все повече като променлива величина, която влияе директно върху крайната цена за потребителя.


Борсата като „моментна снимка“ на системата


Пазарът „ден напред“ отразява не само текущото потребление, а и очакванията за него. В този смисъл той функционира като своеобразна моментна снимка на енергийната система – чувствителна към всяка промяна в условията.

 

Българският пазар също не е изолиран. Той е част от регионална енергийна мрежа, в която цените се влияят и от състоянието на съседни държави и трансграничните потоци на електроенергия.

 

Това прави системата още по-динамична и по-трудна за прогнозиране в дългосрочен план.


Електроенергията на борсата все по-ясно се превръща в силно динамичен ресурс, чиято цена се определя в реално време. В рамките на едно денонощие тя може да се променя значително, в зависимост от потреблението, условията и регионалния баланс.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Какво да гледаме при избор на мебели за малък апартамент? 0| 2459 | Какво да гледаме при избор на мебели за малък апартамент? Кабинетът призна: Ще бъде теглен нов дълг от 3,8 милиарда евро 17| 8952 | Кабинетът призна: Ще бъде теглен нов дълг от 3,8 милиарда евро Как да инсталирате сами своя нов парктроник? 0| 2875 | Как да инсталирате сами своя нов парктроник?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Радев в Европа: Покани, символика и разликите в политическия език 22| 8680 | Радев в Европа: Покани, символика и разликите в политическия език
Великото китайско „чудо“ се превръща в кошмар. Съотношението на общия дълг към БВП надхвърли 300%. 18| 8343 | Великото китайско „чудо“ се превръща в кошмар. Съотношението на общия дълг към БВП надхвърли 300%.
Бизнесът с информация: Ще освети ли властта след пернишкия калпазанин и големите играчи? 7| 6892 | Бизнесът с информация: Ще освети ли властта след пернишкия калпазанин и големите играчи?
Москва с нов закон: Официално ще конфискуват имущество на руски граждани в чужбина 12| 5909 | Москва с нов закон: Официално ще конфискуват имущество на руски граждани в чужбина
Дара стана първият български изпълнител в класацията Billboard Global 200 2| 5326 | Дара стана първият български изпълнител в класацията Billboard Global 200
Срещата Радев–Рюте: Пак без конкретика, с предпазлив тон за войната срещу Украйна 14| 5134 | Срещата Радев–Рюте: Пак без конкретика, с предпазлив тон за войната срещу Украйна
500 000 руснаци са загинали във войната срещу Украйна, твърди Лондон 8| 5005 | 500 000 руснаци са загинали във войната срещу Украйна, твърди Лондон
Шест за щастие: Големият фурор на Iron Maiden в България 0| 4798 | Шест за щастие: Големият фурор на Iron Maiden в България
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 