Как да изберем качествени парфюми според сезона

С тази статия ще ви помогнем винаги да избирате най-подходящите парфюми според сезона, за да се наслаждавате на перфектен аромат през цялата година.

Защо сезонът е важен при избора на парфюми

Температурата и влажността на въздуха влияят върху начина, по който се развиват ароматите. През лятото уханията се усещат по-интензивно, докато през зимата по-тежките и многопластови композиции се разгръщат най-пълноценно, без да се натрапват.

Правилният избор на парфюми според сезона подобрява цялостното усещане и дълготрайността на аромата.

Пролетните парфюми - ухание на свежест и ново начало

В сезона, през който природата се възражда, най-предпочитани са ароматите с флорални, плодови и зелени акорди в композициите си. Често в тях са включени нотки жасмин, божур, свежи цитруси или зелена ябълка. Основното изискване към пролетните парфюми е да са леки, ефирни и енергични, за да подхождат на жизнерадостното настроение, което сезонът носи.

Прохладни парфюми за лятото

С повишаване на температурите имаме нужда от по-леки и свежи аромати, тъй като при горещо време уханията се излъчват по-интензивно от тялото. Предпочитани през лятото са свежите, водни и цитрусови парфюми, обикновено с нотки лимон, бергамот, мента или морски акорди. Имайте предвид, че по-тежките и наситени ухания ще бъдат прекалено натрапчиви през лятото, така че запазете ги за по-прохладните сезони.

Есенни парфюми - щипка топлина и уют

На най-пъстрия сезон в годината подхождат по-дълбоките, наситени и многопластови ароматни композиции. Харесвани през есента са ориенталски и гурме парфюми с нотки ванилия, канела, пачули и други дървесни нотки. Това са ухания, които се отличават с елегантност и чувственост.

Идеалните парфюми за зимата - интензивни, наситени и луксозни

Зимата е сезон, изпълнен с празници и специални поводи, при които трябва да се откроим, не само със стилен тоалет, но и със забележителен парфюм. Парфюмите през зимата са по-богати и дълготрайни. В студените месеци чудесно се развиват композициите с ориенталски акорди, акценти кожа, амбра, мускус. Това е сезонът, в който да заложите на “по-тежки”, пленителни и магнетични аромати.

Как да разпознаем качествените парфюми

На какво да обърнете внимание също?

Концентрацията

Най-често предлаганите на пазара ухания са в концентрация Parfum, Eau de Parfum или Eau de Toilette. Имайте предвид, че най-наситени на ароматни съставки са предложенията в сектора Parfum, а най-бедни - Eau de Toilette. Колкото по-висока е концентрацията, толкова по-дълготрайни са дадени парфюми. Обикновено тоалетните води са по-подходящи за топлите месеци. Обърнете внимание колко дълготрайни са върху вашата кожа и имайте готовност да освежите уханието, когато е нужно.

Съставките

За направата на качествени парфюми обикновено се използват висококачествени натурални есенции. Утвърдените марки имат цели отдели със специалисти, чиято задача е да пътуват по света в търсене на редки и ценни суровини за парфюми. Класните ухания се отличават също с уникални композиции, които пленяват с плавното си развитие.

Дълготрайността

Един от ключовите критерии за качество, който трябва да имате предвид, когато избирате парфюми, е тяхната дълготрайност. Задължително изпробвайте върху кожата си, тъй като издръжливостта зависи и от личната химия на всеки човек.

Как да нанасяме парфюми правилно

Дори най-добрите парфюми няма да се усещат добре, ако не се използват оптимално. Най-подходящите места за нанасяне са китките, шията и зад ушите - местата, в които се усеща пулсът. По този начин ароматът се излъчва най-силно от тялото. Постарайте се да не прекалявате с количеството.

Чести грешки при избор на парфюми - не ги допускайте



1. Избор само по популярност на аромата или марката.

2. Тестване на прекалено много аромати наведнъж - блокира сетивата и пречи на преценката.

3. Използване на тежки парфюми през лятото.

4. Покупка без тест върху кожа - допуска се само ако сте сигурни, че харесвате всички нотки в ароматната пирамида. Въпреки това имайте предвид, че всеки аромат се развива различно върху кожата на всеки човек, така че най-добре е при възможност да изпробвате преди покупка.



Парфюми за различни поводи

Освен със спецификите на сезона, съобразете избора на парфюми и с поводите, при които планирате да ги носите. Повечето утвърдени марки предлагат разнообразие от ежедневни, спортни, вечерни и офис аромати. Добре е да разполагате с подходящи парфюми за всяка ситуация, за да излъчвате класа и увереност, каквото и да ви предстои.

Как да съхраняваме парфюмите

За да запазят качеството си, всички парфюми трябва да се съхраняват далеч от слънчева светлина, на сухо място и при умерена температура. Дайте си сметка, че неправилното съхранение може да промени аромата, така че постарайте се всичко да е според изискванията.

Защо сезонните парфюми са добра инвестиция

Използването на различни парфюми според сезона е задължително също както промяната на дрехите при промяна на температурите навън. Както облеклото, така и уханието ни трябва да е съобразено с градусите и влажността на въздуха. По този начин ще се чувствате добре и ще изглеждате прекрасно, и в хармония с времето.

Изборът на подходящи парфюми - важна част от личния стил

Както изяснихме по-горе, леките и свежи аромати са идеални за топлите месеци, докато по-интензивните композиции се разгръщат най-добре през есента и зимата.

Качествените парфюми не само ухаят добре, но и създават настроение, провокират увереност и подчертават вашата индивидуалност, така че това е безспорно инвестиция, която си заслужава.

С правилния избор на парфюми ще се наслаждавате на перфектния аромат през всеки сезон.