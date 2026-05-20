Реклама / Ads
Понеделник, 25 Май 2026, 13:02
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
31| 11432 | ИНТЕРВЮ

Михаил Кръстев: Намаляване на разходите за администрацията, а не касапско рязане

Михаил Кръстев
Михаил Кръстев Източник: БГНЕС
България се намира в собствен сценарий, който не е добър. Когато една стока или услуга е скъпа, трябва да я потребяваме по-малко, а не да чакаме държавата да намали цената й. В момента големият проблем са средствата за заплати в публичния сектор, а не броят му. Целта е намаляване на разходите за възнаграждения, а не касапско рязане. Това казва за ФрогНюз икономистът Михаил Кръстев, директор на Съюза за стопанска инициатива.
 

– Г-н Кръстев, "маскира" ли се реалното състояние на бюджета? Новият какъв трябва да е – перо по перо или с орязани криле?

 

– Имаше очевиден опит за маскиране на състоянието на публичните финанси от последния редовен кабинет и последвалия го служебен. В крайна сметка данните са ясни – имаме рекорден бюджетен дефицит към месец април, имаме надхвърлящи го предстоящи плащания, имаме над 600 млн. евро еднократни вземания на корпоративен данък и вноска от БНБ през миналата година, които няма да получим през тази година.

 

Състоянието на публичните финанси е изключително влошено и който се опитва да го скрие, заравя главата си в пясъка.
Колкото до това какъв трябва да бъде следващият бюджет, опциите за 2026 г. са ограничени, защото сме в средата на годината. Властта може да опита да закърпи част от дупките, това виждаме и в предложенията й, но същинската промяна може да дойде едва с бюджета през 2027 г.

 

– Разходите растат, приходите се увеличават, но по-малко. Какви са стъпките за овладяване на нарастващия бюджетен дефицит? Има ли риск в България да последва сценарий като в Гърция или Румъния?

 

– България се намира в собствен сценарий и той не е никак добър, не е нужно да гледаме другите страни. Разходите трябва да бъдат овладени. Отпадането на автоматизмите при определянето на заплатите в публичния сектор е стъпка в правилната посока. Приходите растат с рекордни темпове, но не могат да отговорят на абсурдната разходна част, която бе разписвана през последните шест години.

 

– Казвате, че "никъде в Конституцията не е записано безусловното ни право на евтини домати в началото на май..." Ще проработят ли мерките за борба със спекулата и ограничаване на ръста на цените на кабинета, или се дърпа дяволът за опашката?

 

– Инфлация се бори по два начина. Ограничаване на паричното предлагане и ограничаване на потреблението. Паричното предлагане в България през последните шест години се увеличи изключително много, това е видно от данните за паричните агрегати на БНБ. Увеличаването на паричното предлагане, чрез емитиране на дълг и вкарването му в икономиката под формата на социални плащания, е сред основните двигатели на инфлацията у нас. Колкото до потреблението – домати в България не се произвеждат в края на април или началото на май, или ако се произвеждат, са на високи цени. Когато една стока или услуга ни е скъпа, трябва да я потребяваме по-малко, а не да чакаме държавата да намали цената й или да компенсира част от тази цена.

 

– Вашият коментар за свиването на държавната администрация и за край на автоматичните формули за увеличение на заплатите в бюджетната сфера?

 

– В момента големият проблем са средствата за заплати в публичния сектор, не броят му. Посоката е правилна – поставя се цел намаляване на разходите за възнаграждения, а не касапско рязане. За да се достигне до оптимален брой служители в публичния сектор и оптимален брой служители в държавната администрация, трябва да се направи подробен анализ и да се набележат конкретни мерки. Може да се окаже, че част от този публичен сектор е с прекалено малко служители и трябва да се инвестира повече, не да се реже.

 

– Смятате ли, че победата на Дара на "Евровизия" ще се превърне в една от големите чуждестранни инвестиции в българската икономика? Колко милиона евро, приблизително, би спечелила държавата от провеждането на "Евровизия" в България?

 

– Зависи от начина, по който се организира ивентът и последвалия го или предхождащия го туризъм. Данните показват, че Швейцария е генерирала над 250 милиона евро през 2025 г. от това събитие и туризма от него, тъй че това трябва да е поставената цел. Но за да се случи подобно нещо, трябва да има цялостна концепция, включително и като рекламна кампания.

 

Въпросите зададе: Красен Бучков

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
150 години от гибелта на Панайот Волов – факелно шествие в Шумен 1| 3136 | 150 години от гибелта на Панайот Волов – факелно шествие в Шумен Сенатът гласува мярка, която ограничава военните правомощия на Тръмп към Иран 4| 2431 | Сенатът гласува мярка, която ограничава военните правомощия на Тръмп към Иран Експертът Николай Вълканов: Справедливата цена е пазарната 11| 2645 | Експертът Николай Вълканов: Справедливата цена е пазарната От „Жигули“ до TikTok: Еволюцията на абитуриентския купон (и защо нищо всъщност не се е променило) 2| 4263 | От „Жигули“ до TikTok: Еволюцията на абитуриентския купон (и защо нищо всъщност не се е променило)

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
"Да науча български беше едно от най-добрите решения в живота ми" 2| 9635 | "Да науча български беше едно от най-добрите решения в живота ми"
Кабинетът призна: Ще бъде теглен нов дълг от 3,8 милиарда евро 17| 7919 | Кабинетът призна: Ще бъде теглен нов дълг от 3,8 милиарда евро
„Прокурорския“ загуби свободата си в „Свобода“. Значи можело, когато искат 5| 7822 | „Прокурорския“ загуби свободата си в „Свобода“. Значи можело, когато искат
Заваля и пак ревнахме: Такива дъждове не помним от сто години. Спящата държава 1| 7107 | Заваля и пак ревнахме: Такива дъждове не помним от сто години. Спящата държава
Яна Язова – талантливата, красивата, забранената, забравената. А защо? 12| 5379 | Яна Язова – талантливата, красивата, забранената, забравената. А защо?
Писатели за 24 май: Поклон пред олтара на буквите 1| 4839 | Писатели за 24 май: Поклон пред олтара на буквите
Свалят ли се цените в супермаркетите наистина – коментират експерти 23| 4642 | Свалят ли се цените в супермаркетите наистина – коментират експерти
Тръмп сподели AI клип, в който изхвърля Стивън Колбер в кофа за боклук 4| 4328 | Тръмп сподели AI клип, в който изхвърля Стивън Колбер в кофа за боклук
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 