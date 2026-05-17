Вторник, 19 Май 2026, 23:54
Провеждането на "Евровизия" през 2027 г. в България ще ни донесе 200-250 млн. евро

Редактор: Красен Бучков
Провеждането на "Евровизия" в България през 2027 г. може да генерира 200-250 милиона евро допълнителен приход за икономиката на София и страната, благодарение на последващия туризъм. За справка, Евровизия в Базел през 2025 г. е донесла на икономиката на Швейцария около 265 млн. евро, коментира икономистът Михаил Кръстев.
 

Спокойно можем да кажем, че категоричната победа на Дара - Дарина Йотова вчера (направо размазваща), ще се превърне в една от най-големите чуждестранни инвестиции в българската икономика и със сигурност най-успешната такава за толкова кратък период от време, обяснява той.

 

Успехът е толкова голям - културен, политически и икономически, че трябва много да се стараеш или много да ти липсва емоционален и умствен багаж, за да не го оцениш и да не му се зарадваш. Завършва икономистът.

