1| 3172 | БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ
Провеждането на "Евровизия" през 2027 г. в България ще ни донесе 200-250 млн. евро
Провеждането на "Евровизия" в България през 2027 г. може да генерира 200-250 милиона евро допълнителен приход за икономиката на София и страната, благодарение на последващия туризъм. За справка, Евровизия в Базел през 2025 г. е донесла на икономиката на Швейцария около 265 млн. евро, коментира икономистът Михаил Кръстев.
Спокойно можем да кажем, че категоричната победа на Дара - Дарина Йотова вчера (направо размазваща), ще се превърне в една от най-големите чуждестранни инвестиции в българската икономика и със сигурност най-успешната такава за толкова кратък период от време, обяснява той.
Успехът е толкова голям - културен, политически и икономически, че трябва много да се стараеш или много да ти липсва емоционален и умствен багаж, за да не го оцениш и да не му се зарадваш. Завършва икономистът.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads