Неделя, 24 Май 2026, 00:03
България посрещна Дара с червен килим, кукери, "Бон-Бон" и воден салют /видео/

Усмивки, прегръдки, целувки, букети, развяти знамена и песента "Бангаранга" озариха софийския терминал при посрещането на победителката на "Евровизия" Дара. Младата певица беше посрещната с червен килим, кукери и дечица от вокалната група "Бон-Бон".
 

 

Пожарникари на летището направиха водна арка над самолета, с който пристигна Дара.

 

Стотици фенове, близки и журналисти се събраха, за да посрещнат изпълнителката, донесла първия триумф за България в музикалната надпревара.

 

 

„Нося нещо много специално на моите фенове, много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя и да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“.

 

Това каза развълнуваната победителка Дара, спечелила юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ във Виена. Да я посрещнат с радостни възгласи, пеейки суперхита „Бангаранга“, бяха дошли стотици българи, които изпълниха Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.

 

По думите ѝ, днес тя и съпругът ѝ имат годишнина, но ще я прекарат разделени, тъй като той е в Милано.

 

 

"Евровизия" е много голям урок. Ние сме изключително талантлив народ, каза победителката в юбилейното 70-о издание на "Евровизия".

 

Припомняме, че България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда Дара записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

 

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Часове преди началото на финала Дара и сценичният екип получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави.

 

 




Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

